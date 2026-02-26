زيارة كارني إلى الهند ترسخ تطبيع العلاقات وتفتح فرصاً تجارية جديدة

يبدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني زيارة رسمية إلى هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح تعاون تجاري واسعة في مجالات الطاقة النووية والنفط والمعادن الحيوية، وفقاً لدبلوماسي هندي بارز لدى كندا.

وقال دينش باتنايك، المفوض السامي للهند في أوتاوا، إن جدول أعمال الزيارة يتضمن اتفاقيات تعاون محتملة تشمل البحث والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتعليم، إضافة إلى توسيع شحنات اليورانيوم الكندي إلى الهند وبيع الخام الثقيل واستكشاف استثمارات في البنية التحتية.

وتأتي الزيارة بعد عام من توتر العلاقات بين البلدين، حين طردت كندا ستة مسؤولين هنود على خلفية اتهامات مرتبطة بمحاولة ابتزاز وعنف استهدفت مواطنين كنديين، بينما نفت الهند تلك المزاعم. ومنذ تولي كارني المنصب، اتجهت كندا إلى إعادة تطبيع العلاقات، وفقاً لمسؤولين.

وستشمل زيارة كارني مومباي ونيودلهي، مع تجنب إقليم البنجاب لتخفيف أي توترات مرتبطة بالجالية السيخية. كما سيجدد إطلاق منتدى الرؤساء التنفيذيين الكندي-الهندي، ويعقد اجتماعات مع قادة قطاع الأعمال والتعليم.

كما ستتواصل الرحلة إلى أستراليا واليابان، حيث من المتوقع الإعلان عن تعاون دفاعي موسع في أستراليا، ولقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد باتنايك أن الزيارة تعكس نهجاً جديداً في السياسة الخارجية الكندية تحت قيادة كارني، مع التركيز على إقامة علاقات متعددة الأبعاد مع القوى الكبرى والوسطى، وتجاوز الخلافات السابقة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.