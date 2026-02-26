تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
هذا ما سيحصل في سوق الهواتف الذكية في 2026

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:00
هذا ما سيحصل في سوق الهواتف الذكية في 2026
 أفادت شركة آي.دي.سي للأبحاث بأنه من المتوقع أن يشهد سوق الهواتف الذكية العالمي أكبر انخفاض له على الإطلاق في 2026، إذ ستنخفض الشحنات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأجهزة.

وأوضحت الشركة في تقرير أنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية 12.9 بالمئة إلى 1.12 مليار وحدة.

وذكر التقرير أن الانخفاض سيؤثر على مصنعي أجهزة أندرويد منخفضة التكلفة بشكل أكبر، في حين تقف أبل وسامسونج في وضع يسمح لهما باكتساب حصة في السوق مع معاناة المنافسين الأصغر أو خروجهم من السوق تماما.

وقال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم الأجهزة العالمية في آي دي سي "ما نشهده ليس ضغطا مؤقتا، بل صدمة شبيهة بالتسونامي نشأت في سلسلة توريد شرائح الذاكرة".

وأدى التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت إلى الاستحواذ على معظم إمدادات رقائق الذاكرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في وقت أعطت فيه الشركات المصنعة الأولوية لمكونات مراكز البيانات ذات الهامش الربحي الأعلى من الأجهزة الاستهلاكية.

وقال محللون إن ارتفاع تكاليف المكونات سيجبر الشركات التي تركز على الأجهزة ذات الميزانية المحدودة على تحميل النفقات على المستهلكين.

وقالت آي.دي.سي إن أبل وسامسونج، اللتين تتمتعان بميزانيات أقوى، في وضع أفضل.

وتتوقع الشركة أن يرتفع متوسط سعر بيع الهواتف الذكية 14 بالمئة إلى مستوى قياسي يبلغ 523 دولارا هذا العام، حيث يتجه المصنعون نحو طرز ذات هامش ربح أعلى لتعويض التكاليف المتزايدة.

كما تتوقع انتعاشا طفيفا بنسبة اثنين بالمئة في 2027 مع انحسار الأزمة، يليه انتعاش بنسبة 5.2 بالمئة في 2028، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يعود السوق إلى مستوياته السابقة.

وقالت مديرة الأبحاث في قسم تتبع الهواتف المحمولة لدى آي.دي.سي، نبيلة بوبال، "ستتسبب أزمة شرائح الذاكرة في أكثر من مجرد انخفاض مؤقت، إنها تُشير إلى إعادة هيكلة شاملة للسوق بأكملها".

وحذرت من أن فئة الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 100 دولار، التي تمثل 171 مليون جهاز، ستصبح "غير مجدية اقتصاديا بصورة دائمة" حتى بعد استقرار أسعار الذاكرة بحلول منتصف 2027.

مايكروسوفت

فرانسيسكو

نائب رئيس

فرانسيس

سامسونج

سامسون

سي إن

دي سي

