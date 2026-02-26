بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف

أعلن مؤسس " " السابق أنه سيسرح نحو 4000 موظف من شركته "بلوكس" المالكة ل Square.



في بيان نشره على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة إن شركته "اتخذت اليوم واحدا من أصعب القرارات في تاريخها، عبر تقليص هيكلها التنظيمي بما يقارب النصف، من أكثر من 10,000 موظف إلى ما دون 6,000، ما يعني أن أكثر من 4,000 موظف سيُطلب منهم المغادرة".



وأقر بأن السبب لا يعود إلى وقوع الشركة في مشكلة ما، بل أكد أن أعمالها قوية وأرباحها تواصل النمو.



لكنه اعترف بأثر ، قائلاً:" نحن نرى بالفعل أن أدوات الذكاء التي نبتكرها ونستخدمها، باتت تتيح طريقة جديدة في العمل" مدخلة تحولات جذرية.



كما أوضح أنه كان أمام خيارين، إما الصرف التدريجي أو الفوري، فاتخذ الخيار الثاني، معتبراً أن الأول مؤلم أكثر.



وختم:" أنا ممتن لكم، وأعتذر لأنكم تمرون بهذا. أنتم من بنى ما هي عليه هذه الشركة اليوم. هذه حقيقة سأحترمها دائمًا. هذا القرار لا يعكس قيمة ما قدمتموه. بل ستشكلون إضافة كبيرة لأي مؤسسة مستقبلاً."



في المقابل، رأى بعض المختصين أن موجة الصرف الجماعي و "الزلزال الوظيفي" بسبب تطور الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل.



Advertisement