تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
Lebanon 24
26-02-2026
|
23:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مؤسس "
تويتر
" السابق
جاك دورسي
أنه سيسرح نحو 4000 موظف من شركته "بلوكس" المالكة ل Square.
وقال جاك
في بيان نشره على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة إن شركته "اتخذت اليوم واحدا من أصعب القرارات في تاريخها، عبر تقليص هيكلها التنظيمي بما يقارب النصف، من أكثر من 10,000 موظف إلى ما دون 6,000، ما يعني أن أكثر من 4,000 موظف سيُطلب منهم المغادرة".
وأقر بأن السبب لا يعود إلى وقوع الشركة في مشكلة ما، بل أكد أن أعمالها قوية وأرباحها تواصل النمو.
لكنه اعترف بأثر
الذكاء الاصطناعي
، قائلاً:" نحن نرى بالفعل أن أدوات الذكاء التي نبتكرها ونستخدمها، باتت تتيح طريقة جديدة في العمل" مدخلة تحولات جذرية.
كما أوضح أنه كان أمام خيارين، إما الصرف التدريجي أو الفوري، فاتخذ الخيار الثاني، معتبراً أن الأول مؤلم أكثر.
وختم:" أنا ممتن لكم، وأعتذر لأنكم تمرون بهذا. أنتم من بنى ما هي عليه هذه الشركة اليوم. هذه حقيقة سأحترمها دائمًا. هذا القرار لا يعكس قيمة ما قدمتموه. بل ستشكلون إضافة كبيرة لأي مؤسسة مستقبلاً."
في المقابل، رأى بعض المختصين أن موجة الصرف الجماعي و "الزلزال الوظيفي" بسبب تطور الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتجاجات أمام مقر "واشنطن بوست".. والسبب "أكبر موجة تسريح موظفين"
Lebanon 24
احتجاجات أمام مقر "واشنطن بوست".. والسبب "أكبر موجة تسريح موظفين"
27/02/2026 11:02:40
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
27/02/2026 11:02:40
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فوربس: مليارديرات جدد يولدون من رحم شركات الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
فوربس: مليارديرات جدد يولدون من رحم شركات الذكاء الإصطناعي
27/02/2026 11:02:40
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ضعف مبيعات هذا المنتج.. هذا ما ستقوم به شركة أبل
Lebanon 24
بسبب ضعف مبيعات هذا المنتج.. هذا ما ستقوم به شركة أبل
27/02/2026 11:02:40
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
جاك دورسي
يوم واحد
جاك دورس
وقال جاك
تويتر
بيرة
ال ج
تابع
قد يعجبك أيضاً
خلايا "متفحّمة"في الجنوب وحملات المساعدة انطلقت
Lebanon 24
خلايا "متفحّمة"في الجنوب وحملات المساعدة انطلقت
02:30 | 2026-02-27
27/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:15 | 2026-02-27
27/02/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الآسيوية تسجل أفضل "شباط" في تاريخها
Lebanon 24
بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الآسيوية تسجل أفضل "شباط" في تاريخها
01:40 | 2026-02-27
27/02/2026 01:40:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كارني إلى الهند.. محاولة لإصلاح القطيعة وفتح أسواق جديدة لصادرات كندا
Lebanon 24
كارني إلى الهند.. محاولة لإصلاح القطيعة وفتح أسواق جديدة لصادرات كندا
01:09 | 2026-02-27
27/02/2026 01:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الدول الأكثر شراءً لسندات الخزانة الأميركية خلال 2025؟
Lebanon 24
ما الدول الأكثر شراءً لسندات الخزانة الأميركية خلال 2025؟
00:51 | 2026-02-27
27/02/2026 12:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2026-02-27
خلايا "متفحّمة"في الجنوب وحملات المساعدة انطلقت
02:15 | 2026-02-27
ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:40 | 2026-02-27
بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الآسيوية تسجل أفضل "شباط" في تاريخها
01:09 | 2026-02-27
كارني إلى الهند.. محاولة لإصلاح القطيعة وفتح أسواق جديدة لصادرات كندا
00:51 | 2026-02-27
ما الدول الأكثر شراءً لسندات الخزانة الأميركية خلال 2025؟
23:54 | 2026-02-26
وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 11:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24