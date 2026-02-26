تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:36
A-
A+
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مؤسس "تويتر" السابق جاك دورسي أنه سيسرح نحو 4000 موظف من شركته "بلوكس" المالكة ل Square.

وقال جاك في بيان نشره على حسابه في "إكس" اليوم الجمعة إن شركته "اتخذت اليوم واحدا من أصعب القرارات في تاريخها، عبر تقليص هيكلها التنظيمي بما يقارب النصف، من أكثر من 10,000 موظف إلى ما دون 6,000، ما يعني أن أكثر من 4,000 موظف سيُطلب منهم المغادرة".

وأقر بأن السبب لا يعود إلى وقوع الشركة في مشكلة ما، بل أكد أن أعمالها قوية وأرباحها تواصل النمو.

لكنه اعترف بأثر الذكاء الاصطناعي، قائلاً:" نحن نرى بالفعل أن أدوات الذكاء التي نبتكرها ونستخدمها، باتت تتيح طريقة جديدة في العمل" مدخلة تحولات جذرية.

كما أوضح أنه كان أمام خيارين، إما الصرف التدريجي أو الفوري، فاتخذ الخيار الثاني، معتبراً أن الأول مؤلم أكثر.

وختم:" أنا ممتن لكم، وأعتذر لأنكم تمرون بهذا. أنتم من بنى ما هي عليه هذه الشركة اليوم. هذه حقيقة سأحترمها دائمًا. هذا القرار لا يعكس قيمة ما قدمتموه. بل ستشكلون إضافة كبيرة لأي مؤسسة مستقبلاً."

في المقابل، رأى بعض المختصين أن موجة الصرف الجماعي و "الزلزال الوظيفي" بسبب تطور الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتجاجات أمام مقر "واشنطن بوست".. والسبب "أكبر موجة تسريح موظفين"
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من ربع البريطانيين يخشون فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
فوربس: مليارديرات جدد يولدون من رحم شركات الذكاء الإصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ضعف مبيعات هذا المنتج.. هذا ما ستقوم به شركة أبل
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:40 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

جاك دورسي

يوم واحد

جاك دورس

وقال جاك

تويتر

بيرة

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-27
Lebanon24
02:15 | 2026-02-27
Lebanon24
01:40 | 2026-02-27
Lebanon24
01:09 | 2026-02-27
Lebanon24
00:51 | 2026-02-27
Lebanon24
23:54 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24