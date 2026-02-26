تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:54
A-
A+
وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب
وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقر الذهب بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المحادثات النووية، في حين أبقى حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال نشوب صراع.

وكان المعدن النفيس قرب 5190 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، وهو في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 5191.16 دولار للأونصة عند الساعة 9:54 صباحاً في سنغافورة.

وصعدت الفضة بنسبة 1% إلى 89.19 دولار. كما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، ومؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بنسبة 0.1%. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب والفضة ترتفع مجددًا.. إليكم آخر الأرقام
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه آخر أسعار الذهب والفضة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الانخفاض مستمر.. إليكم آخر أسعار الذهب والفضة والمعادن النفيسة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل المحادثات النووية بين أميركا وإيران.. أسعار النفط تتراجع
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:02:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

إيران على

سنغافورة

بلومبرغ

النووي

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-02-27
Lebanon24
02:15 | 2026-02-27
Lebanon24
01:40 | 2026-02-27
Lebanon24
01:09 | 2026-02-27
Lebanon24
00:51 | 2026-02-27
Lebanon24
23:47 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24