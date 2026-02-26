وسط المحادثات النووية.. إليكم آخر أسعار الذهب

استقر بعد أن اتفقت وإيران على مواصلة المحادثات النووية، في حين أبقى حشد عسكري أميركي في الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال نشوب صراع.



وكان المعدن النفيس قرب 5190 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة، وهو في طريقه لتسجيل مكسب أسبوعي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 5191.16 دولار للأونصة عند الساعة 9:54 صباحاً في .



وصعدت الفضة بنسبة 1% إلى 89.19 دولار. كما ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، ومؤشر " " للدولار الفوري، وهو مقياس للعملة الأميركية، بنسبة 0.1%. (بلومبرغ)



