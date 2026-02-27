بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي.. الأسهم الآسيوية تسجل أفضل "شباط" في تاريخها

تتجه الأسهم الآسيوية لتسجيل أفضل أداء لشهر شباط على الإطلاق، منذ إطلاق مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ عام 1998، مدعومة بإقبال المستثمرين على الشركات التي تزود البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



برزت كأفضل سوق في ، حيث قاد مؤشر "كوسبي" المكاسب العالمية بارتفاعه بنحو 20% في فبراير فقط، محققاً قفزة سنوية بلغت 49% منذ بداية العام. ويعكس هذا الارتفاع تدفقات استثمارية قوية نحو شركات أشباه الموصلات والمعدات المتقدمة، مثل إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، التي تعتبر "المعول والمجرفة" لثورة .



يرى محللون أن العالمي يواصل التحول نحو أسهم التكنولوجيا في المنطقة، خاصة مع توجّه المستثمرين للاستفادة من الطلب على الرقائق والبنية التحتية. وفي المقابل، تعاني الأسهم الأميركية من تقلبات بسبب مخاوف تتعلق بتعطيل الذكاء الاصطناعي لقطاعات متعددة، فيما يُعرف بـ"تجارة الخوف من الذكاء الاصطناعي".



كشف تحليل لـ"سيتي غروب" أن صناديق تدير أكثر من 20 تريليون دولار أضافت مراكز شراء في أسواق الأسهم الناشئة . ورغم الأداء القياسي، سجل المؤشر تراجعاً طفيفاً في آخر أيام الشهر، مع عمليات بيع مكثفة من المستثمرين الأجانب في بسبب إعادة التوازن لمحافظهم في نهاية الشهر. (بلومبرغ)

Advertisement