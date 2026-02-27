تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تصاعد أرقام الضخم في فرنسا

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:01
A-
A+
تصاعد أرقام الضخم في فرنسا
تصاعد أرقام الضخم في فرنسا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفرنسية "إنسي" تسارع وتيرة التضخم في فرنسا خلال  شباط الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.8%، بعد أن كان التضخم قد سجل 0.4% في انون الثاني الماضي .

ورغم هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، لا يزال معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أدنى بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والبالغة 2% .

ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في كل من إسبانيا وألمانيا، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل 2.3% و2.1% على الترتيب . وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 2% للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الأخير مطلع شباط ، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاغارد على أن معدلات التضخم قد تشهد تحركات متفاوتة في الأشهر المقبلة، وأن قرارات السياسة النقدية لن تكون مدفوعة بصدور بيانات منفردة .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لوحة في مترو نيويورك تكشف تصاعد الغضب الشعبي!
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": حلف شمال الأطلسي يكثّف مراقبته الجوية لإيران وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شمال شرقي نيجيريا يشهد تصاعد هجمات "بوكو حرام" وتنظيم داعش
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أموس يادلين يحذر من احتمال تصاعد التوتر مع إيران بعد مفاوضات جنيف
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي الأوروبي

كريستين لاغارد

البنك المركزي

منطقة اليورو

هيئة الإحصاء

الفرنسية

الأوروبي

ألمانيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
Lebanon24
05:31 | 2026-02-27
Lebanon24
05:00 | 2026-02-27
Lebanon24
04:12 | 2026-02-27
Lebanon24
02:30 | 2026-02-27
Lebanon24
02:15 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24