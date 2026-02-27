تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
تصاعد أرقام الضخم في فرنسا
Lebanon 24
27-02-2026
|
03:01
أظهرت بيانات صادرة عن
هيئة الإحصاء
الفرنسية
"إنسي" تسارع وتيرة التضخم في
فرنسا
خلال شباط الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.8%، بعد أن كان التضخم قد سجل 0.4% في انون الثاني الماضي .
ورغم هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، لا يزال معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أدنى بكثير من النسبة التي يستهدفها
البنك المركزي الأوروبي
والبالغة 2% .
ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في كل من
إسبانيا
وألمانيا، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل 2.3% و2.1% على الترتيب . وكان
البنك المركزي
الأوروبي
قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 2% للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الأخير مطلع شباط ، مع تأكيد رئيسة البنك
كريستين لاغارد
على أن معدلات التضخم قد تشهد تحركات متفاوتة في الأشهر المقبلة، وأن قرارات السياسة النقدية لن تكون مدفوعة بصدور بيانات منفردة .
