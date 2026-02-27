تصاعد أرقام الضخم في فرنسا

أظهرت بيانات صادرة عن "إنسي" تسارع وتيرة التضخم في خلال شباط الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.8%، بعد أن كان التضخم قد سجل 0.4% في انون الثاني الماضي .



ورغم هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، لا يزال معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أدنى بكثير من النسبة التي يستهدفها والبالغة 2% .



ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في كل من وألمانيا، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل 2.3% و2.1% على الترتيب . وكان قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 2% للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الأخير مطلع شباط ، مع تأكيد رئيسة البنك على أن معدلات التضخم قد تشهد تحركات متفاوتة في الأشهر المقبلة، وأن قرارات السياسة النقدية لن تكون مدفوعة بصدور بيانات منفردة .

