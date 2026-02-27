تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
بحث
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

"هيونداي موتور" توسّع استثماراتها بالذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:12
هيونداي موتور توسّع استثماراتها بالذكاء الاصطناعي
تعتزم "هيونداي موتور" استثمار "9 تريليونات وون" "نحو 6.3 مليارات دولار" لبناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي ومصنع للروبوتات ومنشأة لإنتاج الهيدروجين في كوريا الجنوبية، ضمن خطوة تعكس تسريع تحول الشركة نحو التقنيات المتقدمة.

وبحسب بيان لوزارة الأراضي الكورية الجنوبية صدر الجمعة، سيذهب الجزء الأكبر من الاستثمار، بقيمة "5.8 تريليونات وون"، لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مزود بنحو "50 ألف" وحدة معالجة رسومية "GPU" لدعم تطوير المركبات ذاتية القيادة وتعزيز قدرات تعلّم الروبوتات.

كما خصصت الشركة "تريليون وون" لمنشأة تحليل كهربائي للمياه بطاقة إنتاج "80 طناً" من الهيدروجين الأخضر يومياً، إضافة إلى "1.3 تريليون وون" لمحطة طاقة شمسية لتزويد مشاريع الذكاء الاصطناعي والهيدروجين بالكهرباء.
 
ووقعت "هيونداي" اتفاقية استثمار مع سبع جهات حكومية يوم الجمعة، عقب شراكة أبرمتها في أكتوبر مع "إنفيديا"  لتطوير مجمع وطني للذكاء الاصطناعي المادي باستخدام معالجات "بلاكويل" (Blackwell).

يأتي هذا الإعلان في وقت تسرّع "هيونداي موتور" وتيرة استثماراتها في مجالات النمو الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات القيادة الذاتية، في ظل ضغوط متزايدة على أعمالها الأساسية، مع تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية واحتدام المنافسة من الشركات الصينية، وتباطؤ التحول إلى المركبات الكهربائية في أسواق رئيسية مثل أميركا الشمالية. (بلومبرغ)
