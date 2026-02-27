تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
نتائج قوية لإنفيديا تعزز ثقة الأسواق بطفرة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
27-02-2026
|
12:03
في تأكيد قوي على استمرار طفرة
الذكاء الاصطناعي
، أعلنت شركة "إنفيديا" (Nvidia) الرائدة في مجال أشباه الموصلات عن تحقيق مبيعات قياسية تفوق التوقعات في ربعها المالي الأخير، وهذا الأداء الاستثنائى ساهم في تبديد المخاوف التي سيطرت على الأسواق مؤخرًا بشأن احتمالية تضخم "فقاعة" الذكاء الاصطناعي، ليثبت أن الطلب الفعلي على رقائق الحوسبة الفائقة لا يزال في أوجّه وتتسابق الشركات الكبرى لتأمين حصتها منها.
وفقًا لموقع "
وول ستريت جورنال
" (WSJ)، جاءت النتائج المالية لإنفيديا لتعطي دفعة إيجابية لقطاع التكنولوجيا بأكمله، حيث أظهرت الأرقام نموًا هائلاً في إيرادات مراكز البيانات التى تعتمد بشكل كبير على رقائق الشركة لتشغيل وتدريب النماذج اللغوية الكبيرة، وقد أدى هذا الإعلان إلى استقرار أسواق الأسهم التكنولوجية وتعزيز ثقة المستثمرين فورًا.
يأتي هذا الإنجاز فى سياق سباق تسلح تكنولوجى عالمى لا هوادة فيه، فالشركات تعتمد على بنية إنفيديا التحتية كحجر أساس لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومع استمرار الشركات والدول فى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات لبناء سيادة تكنولوجية، تبقى أشباه الموصلات المتقدمة هي السلعة الأكثر حيوية واستراتيجية فى الاقتصاد الرقمى الحديث، مما يضمن لإنفيديا مكانة مهيمنة لسنوات قادمة.
الأرقام القياسية تثبت أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي هو توجه حقيقي ومستدام وليس مجرد
حماس
مؤقت في الأسواق، وتستمر إنفيديا في احتكار الحصة الأكبر من سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بفضل تفوق معماريتها التقنية وصعوبة منافستها حاليًا.
