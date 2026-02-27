تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
إضراب النقل العام يعطل ألمانيا
Lebanon 24
27-02-2026
|
15:15
photos
يواجه قطاع النقل العام في
ألمانيا
اضطرابات كبيرة مع بدء إضرابات تستهدف خدمات الحافلات والقطارات البلدية في وقت مبكر من
صباح اليوم
الجمعة.
وقال متحدث باسم نقابة "
فيردي
" لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ) إن الإضرابات في أكبر مشغل للنقل المحلي في ألمانيا، شركة النقل في
برلين
("بي في جي")، بدأت في الساعة 03:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينتش). ودعت النقابة إلى توقف عن العمل في جميع الولايات
الألمانية
تقريباً.
وفي العديد من المدن، من المقرر تعليق الخدمات التي تديرها شركات النقل البلدية لمعظم فترات اليوم.
وكان من المقرر أن تبدأ الإضرابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقد تستمر، حسب المنطقة، حتى الساعات الأولى من صباح بعد غد الأحد.
وأعلن بعض مشغلي النقل المحلي بالفعل عن تشغيل جداول طوارئ.
وسيمثل هذا الإضراب التحرك الثاني على مستوى البلاد في جولة مستمرة من المفاوضات الجماعية. وخلال الإضراب السابق في 2 فبراير/شباط، توقف النقل العام المحلي في أجزاء كبيرة من ألمانيا بشكل كامل تقريباً.
