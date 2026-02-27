إضراب النقل العام يعطل ألمانيا

يواجه قطاع النقل العام في اضطرابات كبيرة مع بدء إضرابات تستهدف خدمات الحافلات والقطارات البلدية في وقت مبكر من الجمعة.



وقال متحدث باسم نقابة " " لوكالة (د ب أ) إن الإضرابات في أكبر مشغل للنقل المحلي في ألمانيا، شركة النقل في ("بي في جي")، بدأت في الساعة 03:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينتش). ودعت النقابة إلى توقف عن العمل في جميع الولايات تقريباً.



وفي العديد من المدن، من المقرر تعليق الخدمات التي تديرها شركات النقل البلدية لمعظم فترات اليوم.

وكان من المقرر أن تبدأ الإضرابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقد تستمر، حسب المنطقة، حتى الساعات الأولى من صباح بعد غد الأحد.



وأعلن بعض مشغلي النقل المحلي بالفعل عن تشغيل جداول طوارئ.



وسيمثل هذا الإضراب التحرك الثاني على مستوى البلاد في جولة مستمرة من المفاوضات الجماعية. وخلال الإضراب السابق في 2 فبراير/شباط، توقف النقل العام المحلي في أجزاء كبيرة من ألمانيا بشكل كامل تقريباً.

Advertisement