تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إضراب النقل العام يعطل ألمانيا

Lebanon 24
27-02-2026 | 15:15
A-
A+

إضراب النقل العام يعطل ألمانيا
إضراب النقل العام يعطل ألمانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يواجه قطاع النقل العام في ألمانيا اضطرابات كبيرة مع بدء إضرابات تستهدف خدمات الحافلات والقطارات البلدية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإضرابات في أكبر مشغل للنقل المحلي في ألمانيا، شركة النقل في برلين ("بي في جي")، بدأت في الساعة 03:00 صباحاً (02:00 بتوقيت غرينتش). ودعت النقابة إلى توقف عن العمل في جميع الولايات الألمانية تقريباً.

وفي العديد من المدن، من المقرر تعليق الخدمات التي تديرها شركات النقل البلدية لمعظم فترات اليوم.
وكان من المقرر أن تبدأ الإضرابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقد تستمر، حسب المنطقة، حتى الساعات الأولى من صباح بعد غد الأحد.

وأعلن بعض مشغلي النقل المحلي بالفعل عن تشغيل جداول طوارئ.

وسيمثل هذا الإضراب التحرك الثاني على مستوى البلاد في جولة مستمرة من المفاوضات الجماعية. وخلال الإضراب السابق في 2 فبراير/شباط، توقف النقل العام المحلي في أجزاء كبيرة من ألمانيا بشكل كامل تقريباً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إضراب شامل يعطل النقل العام في ألمانيا اليوم
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شلل النقل في ألمانيا.. إضراب يوقف الحافلات والترام والقطارات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تعليق تحرك اتحادات النقل البري ولا اضراب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب القطاع العام مستمرّ وسعي حكومي إلى إفقاده زخمه والعسكريون المتقاعدون يرفضون التأجيل
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:32:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الأنباء الألمانية

وكالة الأنباء

صباح اليوم

الألمانية

ألمانيا

لي بال

القطار

فيردي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-02-27
Lebanon24
12:10 | 2026-02-27
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
10:30 | 2026-02-27
Lebanon24
09:53 | 2026-02-27
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24