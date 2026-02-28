تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية للشهر الثاني
Lebanon 24
28-02-2026
|
01:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
أكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة، لتسجل مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي، وسط ترقب المتعاملين لتعطل محتمل في الإمدادات في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية بين
الولايات المتحدة
وإيران.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.45% إلى 72.48 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد بنسبة 1% خلال الأسبوع، و2.5% خلال شهر شباط.
وارتفع خام
غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.81 دولار أو 2.78% إلى 67.02 دولار، فيما سجل مكاسب أسبوعية 0.9%، ونحو 2.7% في شباط.
