أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية للشهر الثاني

ارتفعت أسعار أكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة، لتسجل مكاسب شهرية للشهر الثاني على التوالي، وسط ترقب المتعاملين لتعطل محتمل في الإمدادات في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية بين وإيران.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.45% إلى 72.48 دولار للبرميل عند التسوية، فيما زاد بنسبة 1% خلال الأسبوع، و2.5% خلال شهر شباط.



غرب الوسيط الأميركي 1.81 دولار أو 2.78% إلى 67.02 دولار، فيما سجل مكاسب أسبوعية 0.9%، ونحو 2.7% في شباط.

