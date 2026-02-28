"أوبك+" قد تدرس رفعاً أكبر لإنتاج النفط بعد قصف إيران

نقلت وكالة عن مندوب بتحالف أوبك+، بأن التحالف سينظر في خيار زيادة أكبر في الإمدادات عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون غداً الأحد، وذلك بعد أن شنت غارات جوية على أهداف داخل .



وكان من المتوقع أن تستأنف المجموعة، التي تقودها وروسيا، زيادات متواضعة في الإنتاج اعتبارًا من أبريل، بعد تجميد للإمدادات استمر ثلاثة أشهر، وفقًا لما ذكره عدة مندوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأفاد بنك باركليز في تقرير صدر قبل الهجمات ضد إيران: "في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار ، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل".

