إقتصاد

بعد ضربات أميركية إسرائيلية على إيران...تعليق شحنات النفط عبر هرمز

Lebanon 24
28-02-2026 | 07:58
بعد ضربات أميركية إسرائيلية على إيران...تعليق شحنات النفط عبر هرمز
بعد ضربات أميركية إسرائيلية على إيران...تعليق شحنات النفط عبر هرمز photos 0
أفادت أربعة مصادر تجارية بأن بعض ‌شركات ‌النفط والتجارة ‌الكبرى ⁠علقت شحنات النفط الخام ⁠والوقود عبر مضيق هرمز ⁠في ‌ظل استمرار ‌الهجمات الأميركية والإسرائيلية ‌على ‌إيران ورد طهران عليها. حسبما ذكرت «رويترز».

وقال ‌مسؤول تنفيذي كبير في ⁠شركة ⁠تجارة: «ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام».

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

وتوقع بنك باركليز، ارتفاع خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات.

وقال البنك: «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

القيادة المركزية الأميركية: نحذّر إيران من ارتكاب أي سلوك تصعيدي خلال مناورات مضيق هرمز المرتقبة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ارتفاع سعر النفط دولارا بعد تحذير السفن التي ترفع العلم الأمريكي بالابتعاد عن أراضي إيران بمضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيليّة: احتمالات تنفيذ ضربة أميركية ضد إيران ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا ينتظر أسواق النفط بعد الهجمات الإسرائيلية ضد إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 16:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
08:47 | 2026-02-28
Lebanon24
04:51 | 2026-02-28
Lebanon24
03:39 | 2026-02-28
Lebanon24
02:25 | 2026-02-28
Lebanon24
01:59 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
