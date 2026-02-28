تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

تأمين السفن يقفز في الخليج

Lebanon 24
28-02-2026 | 14:00
A-
A+
تأمين السفن يقفز في الخليج
تأمين السفن يقفز في الخليج photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت شركات التأمين البحري رفع أسعار تغطية مخاطر الحرب للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز، مع توقعات بأن تصل الزيادات إلى نحو 50% خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد التوتر بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران والرد الإيراني.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن وسطاء تأمين أن شركات أصدرت إشعارات إلغاء نادرة السبت، تمهيداً لإعادة تسعير التغطيات على نحو أعلى مع استئناف التداولات الأسبوعية. وبحسب ديلان مورتيمر من شركة الوساطة "مارش"، كانت كلفة التأمين على عبور الخليج تدور قرب 0.25% من قيمة استبدال السفينة، قبل أن تتجه للارتفاع بنحو النصف.

وتوسعت المخاوف أيضاً إلى مسارات إسرائيل، إذ رجحت الصحيفة ارتفاع تكلفة التأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بنسبة مماثلة تقريباً مقارنة بالمستويات السابقة.

ويتركز القلق الأكبر لدى السوق على احتمال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مع تقارير عن رسائل وتحذيرات تتلقاها السفن. وقال مسؤول في مهمة "أسبيدس" الأوروبية لـ"رويترز" إن بثاً لاسلكياً للحرس الثوري تضمن عبارة مفادها أن "لا سفن مسموح لها بعبور مضيق هرمز".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: واشنطن توصي السفن التجارية بالابتعاد من منطقة الخليج
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات البحرية الإيرانية: لا وجود لسفن أميركية في الخليج العربي ولن نتراجع أمام التهديدات والضغوط
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية رسمية: الحرس الثوري يحتجز سفينتين في الخليج تحملان مليون لتر من الوقود المهرب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة المركزية الأمريكية: سرب المروحيات القتالية البحري 21 أقلع من على متن السفينة سانتا باربرا في الخليج
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

الأوروبي

أمين على

إسرائيل

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-02-28
Lebanon24
11:39 | 2026-02-28
Lebanon24
11:18 | 2026-02-28
Lebanon24
08:47 | 2026-02-28
Lebanon24
07:58 | 2026-02-28
Lebanon24
04:51 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24