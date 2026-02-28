تأمين السفن يقفز في الخليج

بدأت شركات التأمين البحري رفع أسعار تغطية مخاطر الحرب للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز، مع توقعات بأن تصل الزيادات إلى نحو 50% خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد التوتر بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على والرد .



ونقلت "فاينانشال تايمز" عن وسطاء تأمين أن شركات أصدرت إشعارات إلغاء نادرة السبت، تمهيداً لإعادة تسعير التغطيات على نحو أعلى مع استئناف التداولات الأسبوعية. وبحسب ديلان مورتيمر من شركة الوساطة "مارش"، كانت كلفة التأمين على عبور تدور قرب 0.25% من قيمة استبدال السفينة، قبل أن تتجه للارتفاع بنحو النصف.



وتوسعت المخاوف أيضاً إلى مسارات ، إذ رجحت الصحيفة ارتفاع تكلفة التأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ بنسبة مماثلة تقريباً مقارنة بالمستويات السابقة.



ويتركز القلق الأكبر لدى السوق على احتمال تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مع تقارير عن رسائل وتحذيرات تتلقاها السفن. وقال مسؤول في مهمة "أسبيدس" الأوروبية لـ" " إن بثاً لاسلكياً للحرس الثوري تضمن عبارة مفادها أن "لا سفن مسموح لها بعبور مضيق هرمز".

Advertisement