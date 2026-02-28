تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قطر تطمئن.. السلع كافية

Lebanon 24
28-02-2026 | 16:00
قطر تطمئن.. السلع كافية
أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية، السبت، توافر السلع والمنتجات بكميات كافية في جميع منافذ البيع في البلاد، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.

وقالت الوزارة إن فرقها الرقابية الميدانية تكثف جولات التفتيش على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي ممارسات غير ملتزمة.

وأعلنت الوزارة التنسيق مع منافذ البيع لفتح "22" فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز وفرة السلع وتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم.

وجددت الوزارة تأكيدها على توفير خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء قطر لـ"لاريجاني": ندعم كافة جهود خفض التصعيد والحلول السلمية
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الدواجن تطمئن: الدجاج متوافر في الأسواق
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"APIC" تطمئن اللبنانيين: مخزون المحروقات يكفي لأكثر من 15 يومًا
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"الطاقة" تطمئن: لا أزمة محروقات
lebanon 24
Lebanon24
01/03/2026 08:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة

القطرية

التزام

القطري

القطر

جولا

ساسي

