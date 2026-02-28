قطر تطمئن.. السلع كافية

أكدت ، السبت، توافر السلع والمنتجات بكميات كافية في جميع منافذ البيع في البلاد، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.



وقالت الوزارة إن فرقها الرقابية الميدانية تكثف جولات التفتيش على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، مشيرة إلى استمرار رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي ممارسات غير ملتزمة.



وأعلنت الوزارة التنسيق مع منافذ البيع لفتح "22" فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز وفرة السلع وتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم.



وجددت الوزارة تأكيدها على توفير خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.

Advertisement