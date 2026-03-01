سوريا تبحث عن حلول لأزمة تكدس البضائع على الحدود الأردنية

دعت غرفة تجارة إلى المعالجة العاجلة والمرنة لتكدس البضائع على - بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم لضمان تدفق وانسياب البضائع ومعالجة ملف سلاسل الإمداد.



وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، أن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة على دخول الشاحنات في هذا التوقيت الحساس يفاقم الضغط على المعابر ويهدد سلاسل الإمداد ويرفع التكلفة على التجار والناقلين ويعرض حركة التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.



وأضافت الغرفة أن الظرف الراهن يستدعي قرارات سريعة ومسؤولة تحمي في البلدين، وتحصن حركة التجارة من أي ارتدادات سلبية إضافية، واتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة تضمن انسيابية الحركة وتخفف التكدس بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وفقاً لوكالة الأنباء " ".

