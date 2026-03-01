تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
سوريا تبحث عن حلول لأزمة تكدس البضائع على الحدود الأردنية
Lebanon 24
01-03-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعت غرفة تجارة
دمشق
إلى المعالجة العاجلة والمرنة لتكدس البضائع على
الحدود السورية
-
الأردنية
بسبب التوترات الإقليمية المتصاعدة، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ ما يلزم لضمان تدفق وانسياب البضائع ومعالجة ملف سلاسل الإمداد.
وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، أن استمرار القيود التنظيمية المتبادلة على دخول الشاحنات في هذا التوقيت الحساس يفاقم الضغط على المعابر ويهدد سلاسل الإمداد ويرفع التكلفة على التجار والناقلين ويعرض حركة التبادل التجاري لمخاطر غير محسوبة.
وأضافت الغرفة أن الظرف الراهن يستدعي قرارات سريعة ومسؤولة تحمي
الاقتصاد الوطني
في البلدين، وتحصن حركة التجارة من أي ارتدادات سلبية إضافية، واتخاذ إجراءات استثنائية مؤقتة تضمن انسيابية الحركة وتخفف التكدس بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وفقاً لوكالة الأنباء
السورية
"
سانا
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أزمة رواتب القطاع العام في مرحلة التصعيد وكلام عن حلول جزئيّة لا "تكسر الخزينة "
Lebanon 24
أزمة رواتب القطاع العام في مرحلة التصعيد وكلام عن حلول جزئيّة لا "تكسر الخزينة "
01/03/2026 22:48:27
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأشغال تبحث أزمة الأبنية المتصدعة وتعلن حالة طوارئ
Lebanon 24
لجنة الأشغال تبحث أزمة الأبنية المتصدعة وتعلن حالة طوارئ
01/03/2026 22:48:27
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: يبدو أن الحدث على الحدود الأردنية هو شرطة أردنية تطارد مهربين وخلال المطاردة وصلوا إلى الحدود مع إسرائيل
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: يبدو أن الحدث على الحدود الأردنية هو شرطة أردنية تطارد مهربين وخلال المطاردة وصلوا إلى الحدود مع إسرائيل
01/03/2026 22:48:27
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات المسلحة الأردنية: إحباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية
Lebanon 24
القوات المسلحة الأردنية: إحباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية
01/03/2026 22:48:27
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الاقتصاد الوطني
الحدود السورية
وكالة الأنباء
يوم الأحد
السورية
الأردني
الأردن
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. توقعات بصعود قوي للذهب
Lebanon 24
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. توقعات بصعود قوي للذهب
15:24 | 2026-03-01
01/03/2026 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تواجه الأسواق خطر انقطاع جديد في المحروقات؟
Lebanon 24
هل تواجه الأسواق خطر انقطاع جديد في المحروقات؟
11:55 | 2026-03-01
01/03/2026 11:55:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "أم أس سي" للشحن تدعو السفن في الخليج الى الاحتماء في "مكان آمن"
Lebanon 24
شركة "أم أس سي" للشحن تدعو السفن في الخليج الى الاحتماء في "مكان آمن"
09:51 | 2026-03-01
01/03/2026 09:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
Lebanon 24
منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
09:13 | 2026-03-01
01/03/2026 09:13:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"موانئ دبي العالمية" تُعلّق عملياتها في ميناء جبل علي
Lebanon 24
"موانئ دبي العالمية" تُعلّق عملياتها في ميناء جبل علي
08:53 | 2026-03-01
01/03/2026 08:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
صورة لجثة خامنئي في إسرائيل.. "معاريف" تكشف
04:30 | 2026-03-01
01/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
Lebanon 24
بشأن تعليق الدروس يوم غدّ... بيان من وزارة التربيّة
10:57 | 2026-03-01
01/03/2026 10:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
Lebanon 24
بشأن البنزين... خبر يهمّ المواطنين
07:39 | 2026-03-01
01/03/2026 07:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
Lebanon 24
منخفض جويّ جديد سيضرب لبنان... أمطارٌ غزيرة وثلوج في هذا التاريخ
07:22 | 2026-03-01
01/03/2026 07:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
Lebanon 24
إقفال مدارس غدًا للمشاركة في تجمع تضامني مع إيران
11:45 | 2026-03-01
01/03/2026 11:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:24 | 2026-03-01
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. توقعات بصعود قوي للذهب
11:55 | 2026-03-01
هل تواجه الأسواق خطر انقطاع جديد في المحروقات؟
09:51 | 2026-03-01
شركة "أم أس سي" للشحن تدعو السفن في الخليج الى الاحتماء في "مكان آمن"
09:13 | 2026-03-01
منيمنة زار رجي وعرض معه تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية
08:53 | 2026-03-01
"موانئ دبي العالمية" تُعلّق عملياتها في ميناء جبل علي
08:28 | 2026-03-01
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
01/03/2026 22:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24