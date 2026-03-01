تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.. توقعات بصعود قوي للذهب
Lebanon 24
01-03-2026
|
15:24
توقع الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، الدكتور سامح الترجمان، أن يشهد
الذهب
ارتفاعاً قوياً غداً مع عودة
الأسواق العالمية
للتداول مشيراً إلى توقعات سابقة بإمكانية وصول الذهب إلى مستوى 6000 دولار للأونصة بنهاية العام، لكن التطورات الجيوسياسية الحالية قد تُسرّع بلوغ هذا المستوى قبل الموعد المتوقع، نظرًا لحجم وتأثير هذه الأحداث على الأسواق العالمية.
وقال الترجمان في مقابلة مع "العربية Business" إن التقلبات التي حدثت بأسعار الذهب مؤخرا تم امتصاصها سريعًا، وعادت الأسعار للارتفاع فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، بل وتجاوزت 5300 دولار قبل إغلاق التداولات يوم الجمعة مشيراً إلى وجود أسباب اقتصادية تدفعه للارتفاع بجانب العوامل الجيوسياسية.
ولم يستبعد أن يحد الارتفاع المتوقع للدولار من صعود الذهب مع عودة التداول في الأسواق غداَ موضحاً أنه تقليدياً كانت هناك علاقة عكسية واضحة بين الذهب والدولار، لكن في المرحلة الحالية فالذهب بات يتحرك وفق اعتبارات أعمق، ولم يعد مرتبطًا فقط بحركة الدولار أو أسعار الفائدة، بل أصبح أصلًا استراتيجياً في المحافظ الاستثمارية بغض النظر عن سعره وهذا ما يغيير كثيراً من قواعد اللعبة.
تابع
