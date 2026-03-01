تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.. النفط يقفز 7% ويتجاوز 80 دولاراً

Lebanon 24
01-03-2026 | 23:29
A-
A+
مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.. النفط يقفز 7% ويتجاوز 80 دولاراً
مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.. النفط يقفز 7% ويتجاوز 80 دولاراً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قفزت أسعار النفط بنسبة 7% إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر اليوم الاثنين، حيث صعدت إيران وإسرائيل من هجماتهما مما أسفر عن أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن بمنطقة الخليج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025، في أول تداول للعقود الآجلة بعد هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ومقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.66 دولار، أو 6.95%، إلى 71.68 دولار للبرميل بعدما لامس 75.33 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسط انحسار مخاوف الإمدادات.. تراجع أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية.. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط.. سيناريو 80 دولاراً أم عودة إلى 60 دولاراً؟
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف زيادة الإمدادات.. أسعار النفط تسجل خسارة متتالية للأسبوع الثاني
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الله علي خامنئي

علي خامنئي

الإيراني

آية الله

خام برنت

إسرائيل

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:19 | 2026-03-02
Lebanon24
03:04 | 2026-03-02
Lebanon24
02:24 | 2026-03-02
Lebanon24
01:46 | 2026-03-02
Lebanon24
00:48 | 2026-03-02
Lebanon24
23:00 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24