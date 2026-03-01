مع تصاعد مخاوف نقص الإمدادات.. النفط يقفز 7% ويتجاوز 80 دولاراً

قفزت أسعار بنسبة 7% إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر اليوم الاثنين، حيث صعدت وإسرائيل من هجماتهما مما أسفر عن أضرار بناقلات نفط وتعطيل الشحن بمنطقة .



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2025، في أول تداول للعقود الآجلة بعد هجوم وإسرائيل على إيران ومقتل الزعيم الأعلى آية يوم السبت.



وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 4.66 دولار، أو 6.95%، إلى 71.68 دولار للبرميل بعدما لامس 75.33 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ حزيران 2025.

Advertisement