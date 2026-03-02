تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
مع تصاعد التوتر جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
Lebanon 24
02-03-2026
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
الذهب
بنحو 2% الاثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن كملاذ آمن بعدما شنت
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على
إيران
، أسفرت عن مقتل
المرشد الأعلى
علي خامنئي
وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفقا لـ"
رويترز
".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.65% إلى 5366 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة 2.8% إلى نحو 5395.40 دولار للأونصة.
