مع تصاعد التوتر جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران

ارتفعت أسعار بنحو 2% الاثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن كملاذ آمن بعدما شنت وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على ، أسفرت عن مقتل وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفقا لـ" ".



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.65% إلى 5366 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش.



وزادت العقود الآجلة 2.8% إلى نحو 5395.40 دولار للأونصة.

Advertisement