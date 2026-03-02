ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

قالت شركة سي.آر.يو غروب التي توفر الاستشارات المتعلقة بالمعادن اليوم الاثنين إن أسعار بعض الأسمدة ارتفعت في أعقاب تأثير تصاعد الصراع في على الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.



وقال كريس لوسون، المحلل في الشركة: "أفضل مؤشر لدينا هو اليوريا في مصر. جرى تقييم سعر اليوريا على متن السفينة عند 485-490 دولارا للطن يوم الخميس. وبلغت أحدث صفقة جرى الإعلان عنها اليوم 550 دولاراً للطن. نتوقع المزيد من الارتفاعات".



واستمرت الضربات العسكرية الجديدة التي شنتها وإسرائيل على بعد الهجمات التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع وأدت إلى مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مما دفع إلى إطلاق وابل من الصواريخ في أنحاء المنطقة وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع واحتمال انخراط الدول المجاورة فيه.



وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله في الأيام الطبيعية ناقلات تحمل نفطاً يعادل خُمس الطلب العالمي تقريباً، من والإمارات والعراق وإيران والكويت، إلى جانب ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافي هذه الدول إلى أسواق آسيوية رئيسية بما في ذلك والهند. (العربية)

