تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
02-03-2026
|
12:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة سي.آر.يو غروب التي توفر الاستشارات المتعلقة بالمعادن اليوم الاثنين إن أسعار بعض الأسمدة ارتفعت في أعقاب تأثير تصاعد الصراع في
الشرق الأوسط
على الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز.
وقال كريس لوسون، المحلل في الشركة: "أفضل مؤشر لدينا هو اليوريا في مصر. جرى تقييم سعر اليوريا على متن السفينة عند 485-490 دولارا للطن يوم الخميس. وبلغت أحدث صفقة جرى الإعلان عنها اليوم 550 دولاراً للطن. نتوقع المزيد من الارتفاعات".
واستمرت الضربات العسكرية الجديدة التي شنتها
الولايات المتحدة
وإسرائيل على
إيران
بعد الهجمات التي وقعت في عطلة نهاية الأسبوع وأدت إلى مقتل الزعيم الأعلى
الإيراني
آية الله علي خامنئي، مما دفع
طهران
إلى إطلاق وابل من الصواريخ في أنحاء المنطقة وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع واحتمال انخراط الدول المجاورة فيه.
وقامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر من خلاله في الأيام الطبيعية ناقلات تحمل نفطاً يعادل خُمس الطلب العالمي تقريباً، من
السعودية
والإمارات والعراق وإيران والكويت، إلى جانب ناقلات تحمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين ومنتجات أخرى من مصافي هذه الدول إلى أسواق آسيوية رئيسية بما في ذلك
الصين
والهند. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على وقع المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
على وقع المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ارتفاع في أسعار النفط
03/03/2026 03:58:18
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزارة الدفاع الألمانية: الجيش الألماني نقل عددا من عناصره "مؤقتا" خارج أربيل في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط
03/03/2026 03:58:18
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع تصاعد التوتر مع ايران.. واشنطن تحرّك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
Lebanon 24
على وقع تصاعد التوتر مع ايران.. واشنطن تحرّك حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
03/03/2026 03:58:18
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ترامب يوازن بين الحرب والضغط على طهران
Lebanon 24
تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ترامب يوازن بين الحرب والضغط على طهران
03/03/2026 03:58:18
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
الإيراني
الإمارات
السعودية
إسرائيل
العراق
السعود
تابع
قد يعجبك أيضاً
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2025
Lebanon 24
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2025
15:37 | 2026-03-02
02/03/2026 03:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
11:32 | 2026-03-02
02/03/2026 11:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
Lebanon 24
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
10:54 | 2026-03-02
02/03/2026 10:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
Lebanon 24
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
10:51 | 2026-03-02
02/03/2026 10:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
Lebanon 24
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
10:32 | 2026-03-02
02/03/2026 10:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:37 | 2026-03-02
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2025
11:32 | 2026-03-02
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
10:54 | 2026-03-02
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
10:51 | 2026-03-02
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
10:32 | 2026-03-02
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
09:54 | 2026-03-02
وسط التوترات.. ضغط على الأفران في لبنان
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 03:58:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24