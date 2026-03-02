تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2025

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من عام 2025.



وذكر " التركي" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل معدل نمو سنوي بواقع 3.4%، مقارنة بارتفاع بلغ 3.8% في الربع الثالث.



وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.4%، مقابل 1% في الربع الثالث.



وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 5.2%، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9%.



وأظهرت البيانات أن الزيادة في إجمالي تكوين الثابت بلغت 5.4%.



وخلال عام 2025، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق. (العربية)

