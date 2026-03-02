تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
إقتصاد
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.4% في الربع الأخير من 2025
Lebanon 24
02-03-2026
|
15:37
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تراجع نمو الاقتصاد
التركي
خلال الربع الأخير من عام 2025.
وذكر "
معهد الإحصاء
التركي" أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل معدل نمو سنوي بواقع 3.4%، مقارنة بارتفاع بلغ 3.8% في الربع الثالث.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.4%، مقابل 1% في الربع الثالث.
وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 5.2%، كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.9%.
وأظهرت البيانات أن الزيادة في إجمالي تكوين
رأس المال
الثابت بلغت 5.4%.
وخلال عام 2025، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق. (العربية)
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
12:32 | 2026-03-02
02/03/2026 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
Lebanon 24
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
11:32 | 2026-03-02
02/03/2026 11:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
Lebanon 24
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
10:54 | 2026-03-02
02/03/2026 10:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
Lebanon 24
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
10:51 | 2026-03-02
02/03/2026 10:51:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
Lebanon 24
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
10:32 | 2026-03-02
02/03/2026 10:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
12:32 | 2026-03-02
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
11:32 | 2026-03-02
بالفيديو: أزمة مضيق هرمز.. هل ستنفجر أسعار الغاز والنفط قريبا؟
10:54 | 2026-03-02
كيف تتفاعل الأسهم مع الحرب على إيران؟
10:51 | 2026-03-02
اقتصاديا.. هل تستفيد مصر من حرب إيران؟
10:32 | 2026-03-02
الدولار يقفز بـ 1.80 جنيه في يوم واحد ويقترب من حاجز الـ 50 جنيهاً
09:54 | 2026-03-02
وسط التوترات.. ضغط على الأفران في لبنان
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 03:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 03:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 03:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
