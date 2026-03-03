ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى

قفزت أسعار الشحن بناقلات العملاقة لتتجاوز 400 ألف دولار يومياً، فيما ارتفعت أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من لأعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات بورصات .



وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة نقل الحاويات نتورك نيكسون فإن سفن الحاويات تمثل نحو 100 من أصل 750 سفينة عالقة بسبب الوضع في ، وذلك بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على .



وقال نيكسون خلال مؤتمر عن الشحن بالحاويات تابع لستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "نحو 10% من أسطول سفن الحاويات العالمي عالق في هذا الوضع"، نقلاً عن وكالة " ".

Advertisement