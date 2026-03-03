تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى
Lebanon 24
03-03-2026
|
00:39
photos
قفزت أسعار الشحن بناقلات
النفط
العملاقة لتتجاوز 400 ألف دولار يومياً، فيما ارتفعت أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من
الشرق الأوسط
لأعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات بورصات
لندن
.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة نقل الحاويات
أوشن
نتورك
إكسبريس
جيريمي
نيكسون فإن سفن الحاويات تمثل نحو 100 من أصل 750 سفينة عالقة بسبب الوضع في
مضيق هرمز
، وذلك بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على
إيران
.
وقال نيكسون خلال مؤتمر عن الشحن بالحاويات تابع لستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "نحو 10% من أسطول سفن الحاويات العالمي عالق في هذا الوضع"، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
