ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى

Lebanon 24
03-03-2026 | 00:39
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى photos 0
قفزت أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة لتتجاوز 400 ألف دولار يومياً، فيما ارتفعت أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات بورصات لندن.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة نقل الحاويات أوشن نتورك إكسبريس جيريمي نيكسون فإن سفن الحاويات تمثل نحو 100 من أصل 750 سفينة عالقة بسبب الوضع في مضيق هرمز، وذلك بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال نيكسون خلال مؤتمر عن الشحن بالحاويات تابع لستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "نحو 10% من أسطول سفن الحاويات العالمي عالق في هذا الوضع"، نقلاً عن وكالة "رويترز".
 
