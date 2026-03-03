تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

تجاوز سعر برميل برنت 85 دولارا لأول مرة منذ تموز 2024

Lebanon 24
03-03-2026 | 07:15
تجاوز سعر برميل برنت 85 دولارا لأول مرة منذ تموز 2024
ارتفعت أسعار النفط  مع تعطيل الإمدادات جراء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، فيما بات مضيق هرمز مغلقا واستُهدفت منشآت الطاق.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال الذي يُعدّ مرجعيا على الصعيد الدولي بأكثر من ثمانية في المئة ليسجّل 85,12 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ تموز 2024.

وأما نفط غرب تكساس الوسيط الرئيسي في الولايات المتحدة، فارتفع بأكثر من سبعة في المئة ليسجّل 76,47 دولارا للبرميل.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: سعر نفط برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر "بيتكوين" يتراجع إلى ما دون 80 ألف دولار لأول مرة منذ نيسان 2025
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرة في التاريخ... سعر الفضة يكسر حاجز 85 دولارا
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 80.74 دولارا للبرميل
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 16:50:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بحر الشمال

مضيق هرمز

خام برنت

إسرائيل

الرئيسي

