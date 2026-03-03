تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
تجاوز سعر برميل برنت 85 دولارا لأول مرة منذ تموز 2024
Lebanon 24
03-03-2026
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار النفط مع تعطيل الإمدادات جراء الحرب الأميركية -
الإسرائيلية
على
إيران
، فيما بات
مضيق هرمز
مغلقا واستُهدفت منشآت الطاق.
وارتفع سعر
خام برنت
بحر الشمال
الذي يُعدّ مرجعيا على الصعيد الدولي بأكثر من ثمانية في المئة ليسجّل 85,12 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ
تموز
2024.
وأما نفط غرب
تكساس
الوسيط
الرئيسي
في
الولايات المتحدة
، فارتفع بأكثر من سبعة في المئة ليسجّل 76,47 دولارا للبرميل.
