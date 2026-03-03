تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
لأول مرة منذ عام.. الدولار يلامس حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك المصرية
Lebanon 24
03-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت العملة
المصرية
تراجعاً ملحوظاً في التعاملات البنكية، اليوم الثلاثاء، حيث وصل سعر صرف الجنيه إلى مستوى 50 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي الواحد، وهو المستوى الأدنى له منذ نحو عام. ويأتي هذا الانخفاض في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتوقعات الأسواق بزيادة الطلب على العملة الصعبة، بالتزامن مع مراجعات
صندوق النقد الدولي
للبرنامج التمويلي الممنوح للقاهرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس حالة الترقب في
الأسواق المالية
والضغوط على التدفقات النقدية الأجنبية، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات نقدية تضمن استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم.
ويراقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون عن كثب تحركات
البنك المركزي المصري
ومدى تأثير هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
تابع
