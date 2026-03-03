مع استمرار مكاسب الدولار الأميركي.. تذبذب في أسعار الذهب

شهدت أسعار حالة من التذبذب في التداولات العالمية، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في مؤشر الدولار الأميركي، مما قلل من المعدن الأصفر للمستثمرين.

وجاء هذا التأرجح في وقت تسود فيه حالة من الحذر بالأسواق المالية بانتظار صدور بيانات اقتصادية رئيسية، لا سيما أرقام التضخم في ، التي ستحدد مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل (البنك المركزي الأمريكي) في الفترة المقبلة.



وأشار التقرير إلى أن الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، يواجه ضغوطاً فنية نتيجة قوة العملة الأميركية التي تجعل المعدن أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبينما يراقب المتداولون التطورات الجيوسياسية في كعامل داعم للأسعار، يبقى التركيز الأساسي منصباً على المؤشرات الاقتصادية التي قد تدفع بأسعار الذهب نحو الاستقرار أو مزيد من التراجع بناءً على قوة الدولار.



