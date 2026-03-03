تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
مع استمرار مكاسب الدولار الأميركي.. تذبذب في أسعار الذهب
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت أسعار
الذهب
حالة من التذبذب في التداولات العالمية، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في مؤشر الدولار الأميركي، مما قلل من
جاذبية
المعدن الأصفر للمستثمرين.
وجاء هذا التأرجح في وقت تسود فيه حالة من الحذر بالأسواق المالية بانتظار صدور بيانات اقتصادية رئيسية، لا سيما أرقام التضخم في
الولايات المتحدة
، التي ستحدد مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) في الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، يواجه ضغوطاً فنية نتيجة قوة العملة الأميركية التي تجعل المعدن أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبينما يراقب المتداولون التطورات الجيوسياسية في
الشرق الأوسط
كعامل داعم للأسعار، يبقى التركيز الأساسي منصباً على المؤشرات الاقتصادية
الأمريكية
التي قد تدفع بأسعار الذهب نحو الاستقرار أو مزيد من التراجع بناءً على قوة الدولار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسعار الذهب تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب
Lebanon 24
أسعار الذهب تواصل مكاسبها مع ارتفاع الطلب
04/03/2026 02:58:13
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم من انخفاض الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب
Lebanon 24
بدعم من انخفاض الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب
04/03/2026 02:58:13
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية للشهر الثاني
Lebanon 24
أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية للشهر الثاني
04/03/2026 02:58:13
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تزايد مكاسب الذهب إلى 29% والفضة إلى 66% منذ مطلع 2026
Lebanon 24
تزايد مكاسب الذهب إلى 29% والفضة إلى 66% منذ مطلع 2026
04/03/2026 02:58:13
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
البنك المركزي الأمريكي
الولايات المتحدة
الأسواق المالية
البنك المركزي
الشرق الأوسط
الأمريكية
أمريكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
Lebanon 24
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:58 | 2026-03-03
03/03/2026 04:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
Lebanon 24
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
16:55 | 2026-03-03
03/03/2026 04:55:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعات حادة.. أسعار الطاقة ترتفع بقوة
Lebanon 24
ارتفاعات حادة.. أسعار الطاقة ترتفع بقوة
15:03 | 2026-03-03
03/03/2026 03:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام.. الدولار يلامس حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك المصرية
Lebanon 24
لأول مرة منذ عام.. الدولار يلامس حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك المصرية
14:00 | 2026-03-03
03/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البساط يوجه "حماية المستهلك" لتكثيف الجولات الرقابية وتنظيم محاضر فورية
Lebanon 24
البساط يوجه "حماية المستهلك" لتكثيف الجولات الرقابية وتنظيم محاضر فورية
10:48 | 2026-03-03
03/03/2026 10:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
Lebanon 24
حقيقة ما جرى على حاجز الزهراني.. بين الشائعات والإجراءات الأمنية
09:33 | 2026-03-03
03/03/2026 09:33:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:58 | 2026-03-03
ترامب يلوّح بمرافقة ناقلات النفط في هرمز.. وتأمينات أميركية للتجارة البحرية
16:55 | 2026-03-03
ترامب يهدد بقطع التجارة مع إسبانيا بعد رفض استخدام القواعد في ضربات إيران
15:03 | 2026-03-03
ارتفاعات حادة.. أسعار الطاقة ترتفع بقوة
14:00 | 2026-03-03
لأول مرة منذ عام.. الدولار يلامس حاجز الـ 50 جنيهاً في البنوك المصرية
10:48 | 2026-03-03
البساط يوجه "حماية المستهلك" لتكثيف الجولات الرقابية وتنظيم محاضر فورية
09:10 | 2026-03-03
البساط يبحث مع وفد المطاحن آليات توزيع الطحين وضمان استقرار الأسواق
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 02:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24