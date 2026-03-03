تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.. النفط يواصل الارتفاع
Lebanon 24
03-03-2026
|
23:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
في تداولات
آسيا
يوم الأربعاء بعد يومين من المكاسب الحادة، حيث أبقى الصراع المتصاعد بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل وإيران مخاطر تعطل الإمدادات في مقدمة اهتمامات المستثمرين.
اعتبارًا من الساعة 06:25 (بتوقيت السعودية)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في آذار بنسبة 1% إلى 82.21 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط بنسبة 0.7% إلى 75.07 دولار للبرميل.
وأغلق كلا المعيارين بارتفاع بلغ نحو 5% يوم الثلاثاء. ارتفع
خام برنت
فوق 85 دولار للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ
تموز
2024.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى
04/03/2026 12:08:37
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
04/03/2026 12:08:37
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: خطر اتساع رقعة الصراع يثير القلق
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: خطر اتساع رقعة الصراع يثير القلق
04/03/2026 12:08:37
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
04/03/2026 12:08:37
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
خام برنت
السعودية
إسرائيل
السعود
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
Lebanon 24
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
04:37 | 2026-03-04
04/03/2026 04:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات الشمالي يحذر من احتكار الغاز
Lebanon 24
رئيس اتحاد نقابات الشمالي يحذر من احتكار الغاز
04:30 | 2026-03-04
04/03/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف حملة نزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية بسبب الاوضاع الامنية
Lebanon 24
توقّف حملة نزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية بسبب الاوضاع الامنية
04:19 | 2026-03-04
04/03/2026 04:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن
Lebanon 24
نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن
03:56 | 2026-03-04
04/03/2026 03:56:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
Lebanon 24
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
02:57 | 2026-03-04
04/03/2026 02:57:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:37 | 2026-03-04
الخطوط الجوية القطرية : استمرار تعليق الرحلات
04:30 | 2026-03-04
رئيس اتحاد نقابات الشمالي يحذر من احتكار الغاز
04:19 | 2026-03-04
توقّف حملة نزع التعدّيات عن الشبكة الكهربائية بسبب الاوضاع الامنية
03:56 | 2026-03-04
نقابة الغاز تحذّر من السوق السوداء.. وتطمئن
02:57 | 2026-03-04
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
02:30 | 2026-03-04
وسط التوترات.. الدولار يكسب واليورو يخسر والطاقة تحلّق
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 12:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24