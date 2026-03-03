مع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.. النفط يواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار في تداولات يوم الأربعاء بعد يومين من المكاسب الحادة، حيث أبقى الصراع المتصاعد بين وإسرائيل وإيران مخاطر تعطل الإمدادات في مقدمة اهتمامات المستثمرين.



اعتبارًا من الساعة 06:25 (بتوقيت السعودية)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في آذار بنسبة 1% إلى 82.21 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط بنسبة 0.7% إلى 75.07 دولار للبرميل.



وأغلق كلا المعيارين بارتفاع بلغ نحو 5% يوم الثلاثاء. ارتفع فوق 85 دولار للبرميل، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2024.

Advertisement