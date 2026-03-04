ارتفاع جماعي في أسعار الذهب والمعادن الثمينة

ارتفعت أسعار بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الجوية الأميركية على وزيادة ‌عدم اليقين الجيوسياسي إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5168.69 دولار للأوقية (الأونصة)، حسب .

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة ⁠إلى 84.92 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.



وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2139.56 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1673.87 دولار.