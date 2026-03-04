تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

ارتفاع جماعي في أسعار الذهب والمعادن الثمينة

Lebanon 24
04-03-2026 | 00:28
ارتفاع جماعي في أسعار الذهب والمعادن الثمينة
 ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران وزيادة ‌عدم اليقين الجيوسياسي إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5168.69 دولار للأوقية (الأونصة)، حسب رويترز.
 
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة ⁠إلى 84.92 دولار للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها بأكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2139.56 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1673.87 دولار.
 
الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأمريكية

إسرائيل

المعادن

الغارات

رويترز

أمريكي

