الأردن يشتري 50 ألف طن شعير بسعر 260.50 دولار للطن

قال متعاملون أوروبيون إن الحبوب الحكومي اشترى اليوم الأربعاء حوالي 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية تهدف إلى شراء ما يصل إلى 120 ألف طن.وذكر المتعاملون أن اشترى الشعير من شركة بانج بسعر يقدر بنحو 260.50 دولار للطن شاملاً التكلفة والشحن على أن يتم توريده في النصف الثاني من حزيران المقبل.وشاركت شركتان أخريان في المناقصة بعروض تم تقديرها بأسعار شاملة التكلفة والشحن بلغت 265.98 دولار من شركة "سي إتش إس" و264.95 دولار من ، وفقاً لوكالة " ".وتعكس تلك التقارير تقديرات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن ورود المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.وأضاف المتعاملون أنه من المتوقع إجراء مناقصة جديدة الأسبوع المقبل لشراء شعير ليتم توريده في النصف الأول من حزيران وفي 2026.