إقتصاد
الأردن يشتري 50 ألف طن شعير بسعر 260.50 دولار للطن
Lebanon 24
04-03-2026
|
09:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال متعاملون أوروبيون إن
مشتري
الحبوب الحكومي
في الأردن
اشترى اليوم الأربعاء حوالي 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية تهدف إلى شراء ما يصل إلى 120 ألف طن.
وذكر المتعاملون أن
الأردن
اشترى الشعير من شركة بانج بسعر يقدر بنحو 260.50 دولار للطن شاملاً التكلفة والشحن على أن يتم توريده في النصف الثاني من حزيران المقبل.
وشاركت شركتان أخريان في المناقصة بعروض تم تقديرها بأسعار شاملة التكلفة والشحن بلغت 265.98 دولار من شركة "سي إتش إس" و264.95 دولار من
شركة كارجيل
، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وتعكس تلك التقارير تقديرات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن ورود المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.
وأضاف المتعاملون أنه من المتوقع إجراء مناقصة جديدة الأسبوع المقبل لشراء شعير ليتم توريده في النصف الأول من حزيران وفي
تموز
2026.
