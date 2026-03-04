تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

الأردن يشتري 50 ألف طن شعير بسعر 260.50 دولار للطن

Lebanon 24
04-03-2026 | 09:51
الأردن يشتري 50 ألف طن شعير بسعر 260.50 دولار للطن
قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى اليوم الأربعاء حوالي 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية تهدف إلى شراء ما يصل إلى 120 ألف طن.

وذكر المتعاملون أن الأردن اشترى الشعير من شركة بانج بسعر يقدر بنحو 260.50 دولار للطن شاملاً التكلفة والشحن على أن يتم توريده في النصف الثاني من حزيران المقبل.

وشاركت شركتان أخريان في المناقصة بعروض تم تقديرها بأسعار شاملة التكلفة والشحن بلغت 265.98 دولار من شركة "سي إتش إس" و264.95 دولار من شركة كارجيل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتعكس تلك التقارير تقديرات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن ورود المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وأضاف المتعاملون أنه من المتوقع إجراء مناقصة جديدة الأسبوع المقبل لشراء شعير ليتم توريده في النصف الأول من حزيران وفي تموز 2026.
 
مواضيع ذات صلة
الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
سعرها نحو 49 ألف دولار.. أردوغان يهدي السيسي سيارة تركية كهربائية هذه مواصفاتها (صور)
مذيعة بارزة تُناشد: والدتي اختطفت من المنزل.. ومكافأة بقيمة 50 ألف دولار لمن يُدلي بمعلومات عنها
