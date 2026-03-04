الجنيه المصري يختتم 2025 بأداء قوي رغم ضغوط السوق الحالية

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة نحو 1%، لتستمر العملة الأميركية أعلى مستوى 50 جنيهاً.



يأتي هذا بالتزامن مع تخارج للمستثمرين الأجانب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وخاصة عقب شن وإسرائيل لعملية عسكرية ضد ورد الأخيرة بضربات جوية تستهدف مصالح أميركا في المنطقة.



وسجلت تعاملات العرب والأجانب بيع في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري قدره 885 مليون دولار أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي التخارجات منذ 19 فبراير الماضي إلى 2.9 مليار دولار.



ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس وبنك أبوظبي الأول وبنك بيت التمويل عند مستوى 50.20 جنيه للشراء مقابل 50.30 جنيه للبيع.



فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.17 جنيه للشراء مقابل 49.27 جنيه للبيع.



وفي بنك قطر الوطني وبنك "إتش إس بي سي" سجل سعر صرف الدولار 50.18 جنيه للشراء مقابل 50.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 50.16 جنيه للشراء مقابل 50.26 جنيه للبيع.



ولدى المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.82 جنيه للشراء مقابل 49.96 جنيه للبيع.



وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.

Advertisement