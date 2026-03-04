مجلس الوزراء المصري يخصّص أراضٍ جديدة للبيع بالدولار في 16 مدينة

وافق المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص أراضٍ جديدة للبيع بالدولار الأميركي في 16 مدينة، وذلك في إطار آلية البيع بالدولار من خارج البلاد ووفق الضوابط المعتمدة في هذا الشأن.



وخلال الاجتماع، أحاط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلستيه رقم 213 بتاريخ 15 كانون الأول 2026، ورقم 214 بتاريخ 2 شباط 2026، على عدد 40 طلبًا لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأميركي من خارج البلاد.



وتتضمن الطلبات تنفيذ أنشطة استثمارية متعددة تشمل: أنشطة تجارية إدارية سكنية، وأنشطة إدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، إضافة إلى حضانات، وأنشطة عمرانية مختلطة، ومخازن، ومعارض تجارية، وورش شباب، وورش حرفية.



وتشمل المدن التي سيتم فيها تخصيص الأراضي كلًا من: 6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، ، العاشر من ، بدر، الجديدة، دمياط الجديدة، الشيخ ، العبور الجديدة، الجديدة، بني سويف الجديدة، الجديدة، أسوان الجديدة، 15 ، برج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة.



ويأتي القرار في إطار التوسع في آلية تخصيص الأراضي للمستثمرين من الخارج بالدولار الأميركي، بما يدعم خطط التنمية العمرانية وتنويع الأنشطة الاستثمارية في المدن الجديدة.

