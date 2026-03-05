تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
وسط اتساع حرب إيران.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%
Lebanon 24
05-03-2026
|
00:18
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، إذ تعرقل الحرب بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر تدفقات
النفط والغاز
من
الشرق الأوسط
، بينما يظل المعروض محدوداً مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها.
وارتفع خام برنت 1.67 دولار أو 2.05% إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.94 دولار أو 2.60% إلى 76.60 دولار.
واتسع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أمس الأربعاء بعد أن استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في
مجلس الشيوخ
الحملة العسكرية التي أمر
الرئيس دونالد ترامب
بشنها على
إيران
.
