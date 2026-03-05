وسط اتساع حرب إيران.. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار اليوم الخميس، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، إذ تعرقل الحرب بين وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر تدفقات من ، بينما يظل المعروض محدوداً مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها.



وارتفع خام برنت 1.67 دولار أو 2.05% إلى 83.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 1.94 دولار أو 2.60% إلى 76.60 دولار.



واتسع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أمس الأربعاء بعد أن استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في الحملة العسكرية التي أمر بشنها على .

Advertisement