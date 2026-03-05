إلغاء أكثر من 23 ألف رحلة جوية في الشرق الأوسط

تفاقم تداعيات الحرب على قطاع الطيران العالمي، مع تجاوز عدد الرحلات الجوية الملغاة في 23 ألف رحلة منذ اندلاع الصراع.



ومن بين نحو 36 ألف رحلة كانت مقررة من وإلى المنطقة منذ 28 شباط، جرى إلغاء أكثر من نصفها، ما يعادل فقدان نحو 4.4 مليون مقعد للمسافرين، وفق بيانات شركة تحليلات الطيران ""Cirium".



وقررت شركة "طيران " تمديد تعليق رحلاتها من وإلى دبي حتى السابع من مارس الجاري، فيما اتخذت "الاتحاد للطيران" خطوة مماثلة بتمديد التعليق لرحلات أبوظبي حتى السادس من الشهر ذاته.

وفي الدوحة، لا يزال المشهد أكثر ضبابية، حيث أكدت "الخطوط الجوية القطرية" استمرار توقف جميع عملياتها الجوية حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنها ستصدر تحديثاً جديداً حول موقفها التشغيلي صباح غدٍ الجمعة.



وفي سياق متصل، أعلن "الطيران العُماني" عن قائمة واسعة من الإلغاءات طالت وجهات إقليمية ودولية شملت (دبي، الدوحة، المنامة، الكويت، الدمام، بغداد، عمّان، خصب، وكوبنهاغن)، على أن يستمر هذا الإلغاء حتى السادس من مارس.



أما على الصعيد ، فقد رفعت مجموعة "لوفتهانزا" سقف الحذر، معلنةً تمديد تعليق رحلاتها إلى عدد من أبرز عواصم ونقاط التوتر في المنطقة، بما في ذلك ، ، ، عمّان، وأربيل، وذلك حتى الثامن من مارس، في إشارة إلى استمرار تقييم المخاطر الأمنية في الأجواء الإقليمية.