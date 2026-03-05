تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
إقتصاد

"نيكاي" يتعافى قليلاً دون تعويض خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام

Lebanon 24
05-03-2026 | 02:29
نيكاي يتعافى قليلاً دون تعويض خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام
ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس في وقت حاولت فيه السوق العودة إلى الاستقرار بعد أن مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة.

وزاد المؤشر "نيكاي" %1.9 ليغلق عند 55278.06 نقطة، مقلصًا مكاسب بلغت في وقت سابق من اليوم %4.4.

