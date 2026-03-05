"نيكاي" يتعافى قليلاً دون تعويض خسائر تكبدها على مدى ثلاثة أيام

ارتفعت الأسهم اليوم الخميس في وقت حاولت فيه السوق العودة إلى الاستقرار بعد أن مُنيت بخسائر على مدى ثلاث جلسات بسبب الحرب في ، لكن المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر المتراكمة.



وزاد المؤشر "نيكاي" %1.9 ليغلق عند 55278.06 نقطة، مقلصًا مكاسب بلغت في وقت سابق %4.4.





