الأسهم الأميركية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.
وأدى توسع الصراع ليشمل مزيدا من البلدان إلى تغذية المخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث أدت تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى انخفاض حاد في حركة ناقلات النفط.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي 8.5 بالمئة إلى 81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2024. وارتفع سعر خام برنت 4.9 بالمئة إلى 85.41 دولار. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي الانقطاع المطول إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.
ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.37 نقطة أو 0.57 بالمئة ليغلق عند 6830.13 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.18 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 22749.31 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 790.63 نقطة أو 1.62 بالمئة ليغلق عند 47948.78 نقطة.