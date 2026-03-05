الأسهم الأميركية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

أغلقت الأسهم على انخفاض اليوم مع دخول الصراع في يومه السادس، مما دفع ‌أسعار إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وما إذا كان (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأدى توسع الصراع ليشمل مزيدا من البلدان إلى ⁠تغذية المخاوف من حدوث اضطرابات في ، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث أدت تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى انخفاض حاد في حركة ناقلات النفط.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي 8.5 بالمئة إلى 81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ‌ ⁠2024. وارتفع سعر 4.9 بالمئة إلى 85.41 دولار. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي الانقطاع المطول إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات ⁠أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.37 نقطة أو 0.57 بالمئة ليغلق عند 6830.13 ⁠نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.18 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 22749.31 نقطة، ⁠وهبط المؤشر الصناعي 790.63 نقطة أو 1.62 بالمئة ليغلق عند 47948.78 نقطة.