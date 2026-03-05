تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأميركية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

Lebanon 24
05-03-2026 | 14:30
A-
A+
الأسهم الأميركية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط
الأسهم الأميركية تتراجع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم مع دخول الصراع في الشرق الأوسط يومه السادس، مما دفع ‌أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأدى توسع الصراع ليشمل مزيدا من البلدان إلى ⁠تغذية المخاوف من حدوث اضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، حيث أدت تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة إلى انخفاض حاد في حركة ناقلات النفط.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي 8.5 بالمئة إلى 81 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو ‌تموز ⁠2024. وارتفع سعر خام برنت 4.9 بالمئة إلى 85.41 دولار. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي الانقطاع المطول إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات ⁠أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.37 نقطة أو 0.57 بالمئة ليغلق عند 6830.13 ⁠نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 58.18 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 22749.31 نقطة، ⁠وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 790.63 نقطة أو 1.62 بالمئة ليغلق عند 47948.78 نقطة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار الأسمدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
على وقع المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار الشحن بناقلات النفط العملاقة من الشرق الأوسط لأعلى مستوى
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 8% إلى 84 دولارا للبرميل بسبب الحرب في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 04:33:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي

الأمريكية

مضيق هرمز

داو جونز

خام برنت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:09 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:38 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:58 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:36 | 2026-03-05
Lebanon24
13:09 | 2026-03-05
Lebanon24
12:17 | 2026-03-05
Lebanon24
04:31 | 2026-03-05
Lebanon24
03:38 | 2026-03-05
Lebanon24
02:29 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24