إقتصاد
السعودية ترفع سعر الخام لآسيا بأكبر زيادة منذ آب 2022
Lebanon 24
06-03-2026
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت
السعودية
سعر خامها
الرئيسي
للمشترين في آسيا لشحنات نيسان، في أكبر زيادة للأسعار منذ آب 2022، وسط اتساع الصراع في
الشرق الأوسط
واضطراب أسواق الطاقة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وبحسب قائمة أسعار اطلعت عليها بلومبرغ، سترفع أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشحنات نيسان عبر إضافة علاوة قدرها 2.50 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي.
وتأثرت السعودية وغيرها من منتجي
النفط
في الخليج بتبعات المواجهات بين القوات الأميركية والإسرائيلية وإيران، ودفع توقف تدفقات النفط فعلياً عبر مضيق هرمز
المملكة
إلى تحويل صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما بدأت مصافي التكرير في أنحاء الشرق الأوسط خفض إنتاجها مع امتلاء صهاريج التخزين ونفاد وسائل تصدير الشحنات.
الاضطراب رفع أسعار خامات النفط الثقيل عالمياً، إذ جرى تداول خام مارس بليند في
الولايات المتحدة
بأكبر علاوة سعرية منذ 2020، كما قفز سعر خام يوهان سفيردروب في بحر
الشمال
. (بلومبرغ)
