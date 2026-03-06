السعودية ترفع سعر الخام لآسيا بأكبر زيادة منذ آب 2022

رفعت سعر خامها للمشترين في آسيا لشحنات نيسان، في أكبر زيادة للأسعار منذ آب 2022، وسط اتساع الصراع في واضطراب أسواق الطاقة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.



وبحسب قائمة أسعار اطلعت عليها بلومبرغ، سترفع أرامكو السعودية سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا لشحنات نيسان عبر إضافة علاوة قدرها 2.50 دولار للبرميل فوق المؤشر الإقليمي.



وتأثرت السعودية وغيرها من منتجي في الخليج بتبعات المواجهات بين القوات الأميركية والإسرائيلية وإيران، ودفع توقف تدفقات النفط فعلياً عبر مضيق هرمز إلى تحويل صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. كما بدأت مصافي التكرير في أنحاء الشرق الأوسط خفض إنتاجها مع امتلاء صهاريج التخزين ونفاد وسائل تصدير الشحنات.



الاضطراب رفع أسعار خامات النفط الثقيل عالمياً، إذ جرى تداول خام مارس بليند في بأكبر علاوة سعرية منذ 2020، كما قفز سعر خام يوهان سفيردروب في بحر . (بلومبرغ)

