الذهب مستقر.. وهذه آخر أسعار المعادن النفسية

استقرت أسعار إلى حد كبير اليوم الجمعة بعد انخفاضها بأكثر ‌من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ لا يزال المستثمرون يعكفون على تقييم تأثير تفاقم الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 5076.09 ⁠دولارا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.1 بالمئة إلى 5084.50 دولارا.



وارتفع سعر الذهب، الذي ⁠عادة ما ينظر إليه على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، بنحو 18 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط حالة متزايدة من ‌عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 82.26 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2124.05 دولارا. وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1639.78 دولارا.