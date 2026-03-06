تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

ضبط 194 شخصا في قطر لنشرهم معلومات مضللة

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:45
ضبط 194 شخصا في قطر لنشرهم معلومات مضللة
أفادت وزارة الداخلية القطرية، عن أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط 194 شخصًا من جنسيات مختلفة، على خلفية قيامهم بتصوير، وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات تسهم في إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما تم نشره من قبل الأشخاص الذين تم ضبطهم، يخالف التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، لافتة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم.

وحذَّرت الوزارةُ من تصوير أو نشر المقاطع أو الشائعات المُرتبطة بالمستجدات الميدانية، مشددة على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو ما من شأنه إثارة الرأي العام.

وشددت أنها لن تتوانى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المُخالفين. (العربية)
