تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

للمرة الأولى قبل 6 أيام.. النفط يتراجع

Lebanon 24
06-03-2026 | 03:05
A-
A+
للمرة الأولى قبل 6 أيام.. النفط يتراجع
للمرة الأولى قبل 6 أيام.. النفط يتراجع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجعت أسعار النفط اليوم للمرة الأولى خلال 6 أيام، مع بحث الإدارة الأميركية التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنح إعفاءات لمصافٍ هندية لشراء النفط الروسي، بحسب "رويترز".

وانخفض خام "برنت" إلى 84.96 دولارًا للبرميل، متراجعًا بنسبة 0.53%، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.85% إلى 80.32 دولارًا.

وجاء التراجع بعد موجة صعود حادة أعقبت اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط في 28 شباط، وما تبعه من توقف ناقلات النفط في مضيق هرمز، وإغلاق بعض المصافي، وتراجع الإنتاج، وتعطل محطات الغاز الطبيعي المسال، فيما كان "برنت" و"غرب تكساس" قد ارتفعا خلال الجلسات الأربع السابقة بنسبة 18% و21% على التوالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النفط يتراجع للمرة الأولى في 3 أيام بعد تأكيد إيران أنها ستجري مفاوضات مع أميركا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع 2% وسط آمال بتراجع التوتر بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يتراجع مع ترقّب مفاوضات إيران وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 11:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

النفط الروسي

الشرق الأوسط

مضيق هرمز

رويترز

تكساس

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:23 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-06
Lebanon24
03:17 | 2026-03-06
Lebanon24
02:30 | 2026-03-06
Lebanon24
02:12 | 2026-03-06
Lebanon24
01:21 | 2026-03-06
Lebanon24
00:51 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24