للمرة الأولى قبل 6 أيام.. النفط يتراجع

تراجعت أسعار اليوم للمرة الأولى خلال 6 أيام، مع بحث التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنح إعفاءات لمصافٍ هندية لشراء ، بحسب " ".



وانخفض خام "برنت" إلى 84.96 دولارًا للبرميل، متراجعًا بنسبة 0.53%، فيما هبط خام "غرب الوسيط" بنسبة 0.85% إلى 80.32 دولارًا.



وجاء التراجع بعد موجة صعود حادة أعقبت اندلاع الصراع العسكري في في 28 شباط، وما تبعه من توقف ناقلات النفط في ، وإغلاق بعض المصافي، وتراجع الإنتاج، وتعطل محطات الطبيعي المسال، فيما كان "برنت" و"غرب تكساس" قد ارتفعا خلال الجلسات الأربع السابقة بنسبة 18% و21% على التوالي.

