إقتصاد
للمرة الأولى قبل 6 أيام.. النفط يتراجع
Lebanon 24
06-03-2026
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
اليوم للمرة الأولى خلال 6 أيام، مع بحث
الإدارة الأميركية
التدخل في سوق العقود الآجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ومنح إعفاءات لمصافٍ هندية لشراء
النفط الروسي
، بحسب "
رويترز
".
وانخفض خام "برنت" إلى 84.96 دولارًا للبرميل، متراجعًا بنسبة 0.53%، فيما هبط خام "غرب
تكساس
الوسيط" بنسبة 0.85% إلى 80.32 دولارًا.
وجاء التراجع بعد موجة صعود حادة أعقبت اندلاع الصراع العسكري في
الشرق الأوسط
في 28 شباط، وما تبعه من توقف ناقلات النفط في
مضيق هرمز
، وإغلاق بعض المصافي، وتراجع الإنتاج، وتعطل محطات
الغاز
الطبيعي المسال، فيما كان "برنت" و"غرب تكساس" قد ارتفعا خلال الجلسات الأربع السابقة بنسبة 18% و21% على التوالي.
