إقتصاد
"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها تدريجياً وتتوقع عودة العمليات بالكامل قريباً
Lebanon 24
06-03-2026
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت شركة "
طيران الإمارات
" أنها تشغل حالياً جدول رحلات محدوداً كإجراء احترازي، وذلك عقب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي، مما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بصورة آمنة.
وذكر متحدث باسم الشركة أن "طيران
الإمارات
" سيرت أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومي 5 و6 آذار، بهدف نقل المسافرين إلى وجهاتهم، بالإضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل الأدوية والمواد سريعة التلف.
وأكدت الشركة أنها ستواصل إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجياً وفقاً لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية، مشددة على أن السلامة تظل على رأس أولوياتها، مع استمرار متابعة الوضع عن كثب وتكييف العمليات وفقاً للتطورات.
كما دعت المسافرين إلى عدم التوجه للمطار إلا في حال وجود حجز مؤكد، وحثتهم على متابعة موقعها الإلكتروني وقنواتها الرسمية للاطلاع على أحدث التحديثات.
