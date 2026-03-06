صراع الخليج... "مليارات" بانتظار شركات النفط والدفاع

في تقريرٍ لافت، كشفت مجلة "فوربس" عن ملامح الخريطة الاقتصادية المستفيدة من استمرار النزاع في منطقة ، مشيرة إلى أن اضطراب أسواق الطاقة وقطاعات الدفاع قد فتح "شهية" الأرباح بمليارات الدولارات لمجموعة محددة من الشركات.



وعلى وقع تقييد الملاحة في الذي يمر عبره حوالي 20% من إمدادات العالمية، شهدت أسعار الخام صعوداً قياسياً، ما انعكس مكاسب فورية على أسهم عمالقة النفط في ، من "إكسون" و"شيفرون" إلى "أوكسيدنتال بتروليوم".

وفي موازاة ذلك، يتوقع المحللون أن يمتد هذا الزخم نحو قطاع ، الذي يبرز كخيار "أكثر أماناً" مع سعي الدول للتحرر من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري.



وفي الجانب الدفاعي، بات واضحاً أن "الطلب المرتفع" على منظومات الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة قد دفع أسهم كبرى شركات السلاح نحو قمم جديدة، وعلى رأسها "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" و"نورثروب غرومان"، بالإضافة إلى شركات البرمجيات العسكرية مثل "بالانتير".



ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة الغموض الميداني هو العامل الحاسم؛ فإذا طال أمد الصراع، فإن شركات الدفاع والطاقة المتجددة ستكون المستفيد الأكبر على المدى ، في وقت تظل فيه مكاسب شركات النفط مرهونة بمدى تدخل القوى الدولية لحماية الملاحة أو استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية لضبط السوق.



