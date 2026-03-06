الاقتصاد الأميركي يفقد 92 ألف وظيفة والبطالة ترتفع

سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف في شباط وسط إضراب عمال الرعاية الصحية وفي ظل درجات الحرارة الباردة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.



وذكر تقرير التوظيف الصادر عن " " التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية تراجعت 92 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة جرى تعديلها بالخفض بلغت 126 ألف وظيفة في كانون الثاني.



وتوقع اقتصاديون استطلعت " " آراءهم ارتفاع الوظائف 59 ألفاً بعد زيادة 130 ألف وظيفة في كانون الثاني.



وتراوحت التقديرات بين خسارة 9 آلاف وظيفة وإضافة 125 ألف وظيفة. وبالإضافة إلى إضراب 31 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية في " بيرماننت" والطقس البارد، كان انخفاض معدل التوظيف الشهر الماضي أيضاً تصحيحاً بعد الزيادة الكبيرة التي تحققت في كانون الثاني.



وقال اقتصاديون إن مكاسب الوظائف في كانون الثاني عززها تحديث نظام تسجيل الوظائف الجديدة والمنتهية، الذي يستخدمه "مكتب إحصاءات العمل" لتقدير الوظائف التي أضيفت أو فقدت بسبب افتتاح أو إغلاق الشركات في شهر معين.



وتتجه سوق العمل للاستقرار بعد تعثرها في 2025 وسط ما وصفه اقتصاديون بأنه حالة من الضبابية ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها والتي طبقها بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات . (العربية)

Advertisement