إقتصاد

الاقتصاد الأميركي يفقد 92 ألف وظيفة والبطالة ترتفع

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:15
الاقتصاد الأميركي يفقد 92 ألف وظيفة والبطالة ترتفع
سجل الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في الوظائف في شباط وسط إضراب عمال الرعاية الصحية وفي ظل درجات الحرارة الباردة، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4%.

وذكر تقرير التوظيف الصادر عن "مكتب إحصاءات العمل" التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية تراجعت 92 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة جرى تعديلها بالخفض بلغت 126 ألف وظيفة في كانون الثاني.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع الوظائف 59 ألفاً بعد زيادة 130 ألف وظيفة في كانون الثاني.

وتراوحت التقديرات بين خسارة 9 آلاف وظيفة وإضافة 125 ألف وظيفة. وبالإضافة إلى إضراب 31 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية في "كايزر بيرماننت" والطقس البارد، كان انخفاض معدل التوظيف الشهر الماضي أيضاً تصحيحاً بعد الزيادة الكبيرة التي تحققت في كانون الثاني.

وقال اقتصاديون إن مكاسب الوظائف في كانون الثاني عززها تحديث نظام تسجيل الوظائف الجديدة والمنتهية، الذي يستخدمه "مكتب إحصاءات العمل" لتقدير الوظائف التي أضيفت أو فقدت بسبب افتتاح أو إغلاق الشركات في شهر معين.

وتتجه سوق العمل للاستقرار بعد تعثرها في 2025 وسط ما وصفه اقتصاديون بأنه حالة من الضبابية ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والتي طبقها بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية. (العربية)
مواضيع ذات صلة
ارتفاع أسعار الواردات الأميركية وانخفاض مفاجئ في طلبات البطالة
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سوق العمل الأميركي يفقد زخمه مع تراجع التوظيف الخاص
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فرعية التربية اقرت اقتراح إنشاء وظيفة اختصاصي مكننة تربوي في وزارة التربية معدلاً
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 00:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

مكتب إحصاءات العمل

الطوارئ الوطنية

دونالد ترامب

وزارة العمل

دونالد

رويترز

ترامب

