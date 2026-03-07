النفط يحقق مكاسب تاريخية

قفزت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي أكثر من 12% عند التسوية في جلسة الجمعة، لكنها ظلت دون سعر وسط سعي المشترين إلى الحصول على البراميل المتاحة في ظل تراجع الإمدادات من نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط تصاعد الصراع الأميركي مع .



وصعد خام برنت 7.28 دولار، أو 8.52%، إلى 92.69 دولار للبرميل، بينما بلغت المكاسب الأسبوعية نحو 27.9%.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي "نايمكس" 9.89 دولار، أو 12.21%، إلى 90.90 دولار، فيما سجل أكبر مكاسب أسبوعية في تاريخها منذ بدء تداولها في عام 1983 بعد ارتفاع تجاوز 35%.

