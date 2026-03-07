تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
شركات نفط أجنبية في العراق بدأت إجلاء موظفيها
Lebanon 24
07-03-2026
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة
رويترز
ان عدة شركات نفط أجنبية في
العراق
بدأت إجلاء موظفيها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليونيفيل تقرر إجلاء موظفيها الأجانب غير الأساسيين من لبنان فوراً
Lebanon 24
اليونيفيل تقرر إجلاء موظفيها الأجانب غير الأساسيين من لبنان فوراً
07/03/2026 12:38:35
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تقرر إجلاء الموظفين غير الأساسيين من الجنوب
Lebanon 24
"اليونيفيل" تقرر إجلاء الموظفين غير الأساسيين من الجنوب
07/03/2026 12:38:35
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد لبناني للسباق الاميركي- الايراني الحاسم بين التصعيد والديبلوماسية وقلق بعد اجلاء واشنطن موظّفي سفارتها
Lebanon 24
رصد لبناني للسباق الاميركي- الايراني الحاسم بين التصعيد والديبلوماسية وقلق بعد اجلاء واشنطن موظّفي سفارتها
07/03/2026 12:38:35
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: بيان سيصدر قريبا بشأن إجلاء عدد من موظفينا
Lebanon 24
السفارة الأميركية في بيروت: بيان سيصدر قريبا بشأن إجلاء عدد من موظفينا
07/03/2026 12:38:35
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة رويتر
رويترز
قد يعجبك أيضاً
"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
Lebanon 24
"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
02:30 | 2026-03-07
07/03/2026 02:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يحقق مكاسب تاريخية
Lebanon 24
النفط يحقق مكاسب تاريخية
02:26 | 2026-03-07
07/03/2026 02:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يقفز بقوة بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
Lebanon 24
النفط يقفز بقوة بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
23:00 | 2026-03-06
06/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المركزي الإماراتي: القطاع المصرفي يتمتع بمتانة واستقرار كبيرين
Lebanon 24
المركزي الإماراتي: القطاع المصرفي يتمتع بمتانة واستقرار كبيرين
15:22 | 2026-03-06
06/03/2026 03:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات علّقت وخسائر متراكمة… "موسم العيد" يهدد محال الألبسة
Lebanon 24
شحنات علّقت وخسائر متراكمة… "موسم العيد" يهدد محال الألبسة
14:00 | 2026-03-06
06/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
08:00 | 2026-03-06
06/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
07:00 | 2026-03-06
06/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2026-03-07
"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
02:26 | 2026-03-07
النفط يحقق مكاسب تاريخية
23:00 | 2026-03-06
النفط يقفز بقوة بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
15:22 | 2026-03-06
المركزي الإماراتي: القطاع المصرفي يتمتع بمتانة واستقرار كبيرين
14:00 | 2026-03-06
شحنات علّقت وخسائر متراكمة… "موسم العيد" يهدد محال الألبسة
13:30 | 2026-03-06
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى: "القانون الأسود" لن يمر ونطالب بري بالتدخل
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24