تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
7
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
بسبب انخفاض إنتاج القمح.. توقعات بانخفاض محصول الحبوب الأوكراني خلال 2026
Lebanon 24
08-03-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت شركة "إيه بي كيه إنفورم"
الأوكرانية
للاستشارات الزراعية إن محصول الحبوب في
أوكرانيا
قد ينخفض بنسبة 4% هذا العام إلى 58.6 مليون طن من 61.1 مليون طن في 2025، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض إنتاج القمح.
وذكرت الشركة، اليوم الأحد، أن المحصول قد يشمل 20 مليون طن من القمح و31.8 مليون طن من الذرة و5.1 مليون طن من الشعير.
وأضافت أن صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2026-2027 قد ترتفع بنسبة 4% لتصل إلى 41.96 مليون طن من 40.18 مليون طن في الموسم السابق، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقعات بانخفاض طلب الغاز في إسبانيا 7% هذا العام
Lebanon 24
توقعات بانخفاض طلب الغاز في إسبانيا 7% هذا العام
09/03/2026 00:49:13
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام كوبي: توقعات بتوقف إنتاج الكهرباء والخدمات بسبب إجراءات ترامب
Lebanon 24
إعلام كوبي: توقعات بتوقف إنتاج الكهرباء والخدمات بسبب إجراءات ترامب
09/03/2026 00:49:13
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: بوتين انتظر انخفاض درجات الحرارة قبل مهاجمة قطاع الطاقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: بوتين انتظر انخفاض درجات الحرارة قبل مهاجمة قطاع الطاقة
09/03/2026 00:49:13
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط
Lebanon 24
في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأميركية... انخفاض أسعار النفط
09/03/2026 00:49:13
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوكرانية
يوم الأحد
أوكرانيا
رويترز
الشعي
الغال
تابع
قد يعجبك أيضاً
توقف الملاحة بمضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويثير القلق العالمي
Lebanon 24
توقف الملاحة بمضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويثير القلق العالمي
17:00 | 2026-03-08
08/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
1000 كلغ من الذهب تنتقل من فنزويلا إلى أميركا.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
1000 كلغ من الذهب تنتقل من فنزويلا إلى أميركا.. ماذا يحصل؟
11:31 | 2026-03-08
08/03/2026 11:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يتم التداول بها بشكل كبير: لبنان يتبنى العملات الرقمية.. أسواق واستثمارات جديدة ومخاطر
Lebanon 24
يتم التداول بها بشكل كبير: لبنان يتبنى العملات الرقمية.. أسواق واستثمارات جديدة ومخاطر
10:30 | 2026-03-08
08/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب تربك البنوك المركزية.. الطاقة والتضخم يفرضان معادلة صعبة
Lebanon 24
الحرب تربك البنوك المركزية.. الطاقة والتضخم يفرضان معادلة صعبة
09:34 | 2026-03-08
08/03/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شحنات الغاز تغيّر وجهتها.. آسيا تنافس أوروبا تحت ضغط اضطراب الإمدادات
Lebanon 24
شحنات الغاز تغيّر وجهتها.. آسيا تنافس أوروبا تحت ضغط اضطراب الإمدادات
09:16 | 2026-03-08
08/03/2026 09:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
Lebanon 24
"جواسيس" في لبنان.. تقريرٌ جديد عن "إنزال النبي شيت"
06:30 | 2026-03-08
08/03/2026 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2026-03-08
توقف الملاحة بمضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويثير القلق العالمي
11:31 | 2026-03-08
1000 كلغ من الذهب تنتقل من فنزويلا إلى أميركا.. ماذا يحصل؟
10:30 | 2026-03-08
يتم التداول بها بشكل كبير: لبنان يتبنى العملات الرقمية.. أسواق واستثمارات جديدة ومخاطر
09:34 | 2026-03-08
الحرب تربك البنوك المركزية.. الطاقة والتضخم يفرضان معادلة صعبة
09:16 | 2026-03-08
شحنات الغاز تغيّر وجهتها.. آسيا تنافس أوروبا تحت ضغط اضطراب الإمدادات
04:09 | 2026-03-08
لا تنجروا وراء الأسعار.. "الزراعة" تتوعد المحتكرين بـ"إجراءات حازمة"
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 00:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24