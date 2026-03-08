بسبب انخفاض إنتاج القمح.. توقعات بانخفاض محصول الحبوب الأوكراني خلال 2026

قالت شركة "إيه بي كيه إنفورم" للاستشارات الزراعية إن محصول الحبوب في قد ينخفض بنسبة 4% هذا العام إلى 58.6 مليون طن من 61.1 مليون طن في 2025، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض إنتاج القمح.



وذكرت الشركة، اليوم الأحد، أن المحصول قد يشمل 20 مليون طن من القمح و31.8 مليون طن من الذرة و5.1 مليون طن من الشعير.



وأضافت أن صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2026-2027 قد ترتفع بنسبة 4% لتصل إلى 41.96 مليون طن من 40.18 مليون طن في الموسم السابق، وفقاً لوكالة " ".

