Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

اقتصاد العالم في خطر.. هل تكسر حرب إيران حاجز الـ150 دولاراً للبرميل؟

Lebanon 24
09-03-2026 | 09:56
اقتصاد العالم في خطر.. هل تكسر حرب إيران حاجز الـ150 دولاراً للبرميل؟
اقتصاد العالم في خطر.. هل تكسر حرب إيران حاجز الـ150 دولاراً للبرميل؟ photos 0
تسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في آثار اقتصادية واسعة طالت المستهلكين عالمياً، وسط توقعات باستمرارها لشهور نتيجة تضرر المنشآت وارتفاع تكاليف الشحن، مع حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
 
وحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى "انهيار اقتصادات العالم" ودفع أسعار النفط نحو 150 دولاراً للبرميل، علماً أنها قفزت بنسبة 24% الأسبوع الماضي لتصل إلى 93 دولاراً.

أبرز 5 تداعيات طالت المستهلكين عالمياً:

- ارتفاع أسعار الوقود: زادت أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا بنسب تتراوح بين 11% و15%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2023.

- أزمة الغاز: ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 70%، وسط تحذيرات من انخفاض المخزونات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مستويات حثيرة.

- تكاليف النقل والتضخم: تضاعفت تكلفة تأجير ناقلات النفط العملاقة، مما رفع أسعار الشحن العالمي وأجج معدلات التضخم.

- أسعار الأسمدة والغذاء: أدى توقف صادرات اليوريا من قطر إلى ارتفاع عقودها الآجلة بنسبة 21%، مما يهدد بزيادة تكلفة إنتاج الغذاء.

- تلاشي آمال خفض الفائدة: تراجعت توقعات البنوك المركزية (الأمريكي والبريطاني والأوروبي) لخفض أسعار الفائدة، مما يبقي على التكاليف العالية للقروض والمعيشة.

تأثيرات الحرب على الدول العربية:
أوضح خبراء اقتصاديون أن التأثر يختلف حسب البنية الاقتصادية لكل دولة؛ فالدول المعتمدة على الاستيراد هي الأكثر تضرراً.
 
وفي مصر، تسببت الحرب في خروج 4 مليارات دولار من "الأموال الساخنة"، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار السيارات والذهب، وتراجع العروض التجارية. كما تبرز مخاوف من تأثر إيرادات قناة السويس والسياحة، إضافة إلى انعكاسات الأزمة على تحويلات العاملين في دول الخليج التي تُعد من بين الأكثر تضرراً حتى الآن.
