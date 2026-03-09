تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
اقتصاد العالم في خطر.. هل تكسر حرب إيران حاجز الـ150 دولاراً للبرميل؟
Lebanon 24
09-03-2026
|
09:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت الحرب الأمريكية
الإسرائيلية
على
إيران
في آثار اقتصادية واسعة طالت المستهلكين عالمياً، وسط توقعات باستمرارها لشهور نتيجة تضرر المنشآت وارتفاع تكاليف الشحن، مع حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وحذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى "انهيار اقتصادات العالم" ودفع أسعار
النفط
نحو 150 دولاراً للبرميل، علماً أنها قفزت بنسبة 24% الأسبوع الماضي لتصل إلى 93 دولاراً.
أبرز 5 تداعيات طالت المستهلكين عالمياً:
- ارتفاع أسعار الوقود: زادت أسعار البنزين والديزل في
الولايات المتحدة
وأوروبا بنسب تتراوح بين 11% و15%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2023.
- أزمة
الغاز
: ارتفعت أسعار الغاز في
أوروبا
بنسبة 70%، وسط تحذيرات من انخفاض المخزونات في بريطانيا والاتحاد
الأوروبي
إلى مستويات حثيرة.
- تكاليف النقل والتضخم: تضاعفت تكلفة تأجير ناقلات النفط العملاقة، مما رفع أسعار الشحن العالمي وأجج معدلات التضخم.
- أسعار الأسمدة والغذاء: أدى توقف صادرات اليوريا من قطر إلى ارتفاع عقودها الآجلة بنسبة 21%، مما يهدد بزيادة تكلفة إنتاج الغذاء.
- تلاشي آمال خفض الفائدة: تراجعت توقعات البنوك المركزية (الأمريكي والبريطاني والأوروبي) لخفض أسعار الفائدة، مما يبقي على التكاليف العالية للقروض والمعيشة.
تأثيرات الحرب على
الدول العربية
:
أوضح خبراء اقتصاديون أن التأثر يختلف حسب البنية الاقتصادية لكل دولة؛ فالدول المعتمدة على الاستيراد هي الأكثر تضرراً.
وفي مصر، تسببت الحرب في خروج 4 مليارات دولار من "الأموال الساخنة"، مما أدى لارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار السيارات والذهب، وتراجع العروض التجارية. كما تبرز مخاوف من تأثر إيرادات قناة السويس والسياحة، إضافة إلى انعكاسات الأزمة على تحويلات العاملين في دول الخليج التي تُعد من بين الأكثر تضرراً حتى الآن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: سعر نفط برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران
Lebanon 24
أ ف ب: سعر نفط برنت يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط التهديدات الأميركية بضرب إيران
09/03/2026 21:44:11
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك الدولي: اقتصاد لبنان يكسر حاجز الانكماش بنمو 3.5%.. هل بدأ التعافي الحقيقي؟
Lebanon 24
البنك الدولي: اقتصاد لبنان يكسر حاجز الانكماش بنمو 3.5%.. هل بدأ التعافي الحقيقي؟
09/03/2026 21:44:11
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يهبط ويكسر حاجز 5000 دولار للأونصة
Lebanon 24
الذهب يهبط ويكسر حاجز 5000 دولار للأونصة
09/03/2026 21:44:11
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 80.74 دولارا للبرميل
Lebanon 24
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات إلى 80.74 دولارا للبرميل
09/03/2026 21:44:11
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الدول العربية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
البريطاني
الأوروبي
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
Lebanon 24
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
13:41 | 2026-03-09
09/03/2026 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المهتمين.. وزارة الطاقة تمدد مهلة الترشيح لمجالس إدارة مؤسسات المياه
Lebanon 24
إلى المهتمين.. وزارة الطاقة تمدد مهلة الترشيح لمجالس إدارة مؤسسات المياه
10:22 | 2026-03-09
09/03/2026 10:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"... هذه تفاصيله
08:03 | 2026-03-09
09/03/2026 08:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: حذار من محاولات استخدام قواعد القانون الدولي الإنساني بصورة مضللة
Lebanon 24
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: حذار من محاولات استخدام قواعد القانون الدولي الإنساني بصورة مضللة
07:55 | 2026-03-09
09/03/2026 07:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
Lebanon 24
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
07:52 | 2026-03-09
09/03/2026 07:52:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
04:46 | 2026-03-09
09/03/2026 04:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
10:59 | 2026-03-09
09/03/2026 10:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:41 | 2026-03-09
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
10:22 | 2026-03-09
إلى المهتمين.. وزارة الطاقة تمدد مهلة الترشيح لمجالس إدارة مؤسسات المياه
08:03 | 2026-03-09
بيان جديد من شركة طيران "الشرق الأوسط"... هذه تفاصيله
07:55 | 2026-03-09
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: حذار من محاولات استخدام قواعد القانون الدولي الإنساني بصورة مضللة
07:52 | 2026-03-09
مرفأ طرابلس أكد جهوزيته الكاملة واعلن خطة لإدارة المخاطر لضمان استمرارية الملاحة والرحلات البحرية
06:30 | 2026-03-09
في ظلّ الحرب... هذا آخر خبر عن الدجاج في لبنان وأسعاره
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 21:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24