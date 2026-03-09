تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم

Lebanon 24
09-03-2026 | 13:41
A-
A+

بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم
بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن إن نيودلهي لا تتوقع زيادة التضخم بشكل كبير بسبب القفزة في أسعار النفط الخام العالمية التي تسببت فيها الحرب في الشرق الأوسط، إذ لا تزال مستويات الأسعار المحلية قريبة من الحد الأدنى للنطاق المقبول الذي حدده البنك المركزي الهندي.

وصعدت أسعار النفط بنسبة 26% في بداية التداول لتسجل أعلى مستوى منذ تموز 2022، وخفضت دول من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إمداداتها لأنها لا تستطيع إرسال شحناتها بأمان عبر مضيق هرمز إلى مصافي التكرير في أنحاء العالم.

وأضافت سيتارامن أن أسعار النفط العالمية، بما في ذلك سلة النفط الخام الهندية، سجلت تراجعاً لمدة عام حتى تصاعد الصراع في المنطقة في 28 شباط الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وجاء في الرد أيضاً أن أسعار النفط الهندي ارتفعت من 69.01 دولار للبرميل في نهاية فبراير الماضي إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول الثاني من مارس الحالي.

وذكرت الحكومة الهندية أن التأثير على أسعار المستهلكين سيكون محدوداً في الوقت الحالي.

وأضافت سيتارامن: "نظراً لأن التضخم في الهند قريب من الحد الأدنى، فإن التقديرات لا تشير إلى أن التأثير على التضخم سيكون كبيراً في هذه المرحلة".

وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة في يناير الماضي 2.75%، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي بين 2% و6%. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي: كل زيادة في أسعار النفط ستزيد من التضخم العالمي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: تباطؤ مؤقت لتراجع التضخم مع استقرار المسار الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد يحذر.. النفط يهدد التضخم العالمي ويضع النمو تحت الضغط
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط إذا استمرت طوال معظم العام ستؤدي إلى زيادة 40 نقطة أساس في التضخم العالمي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

الشرق الأوسط

الهندية

الهندي

رويترز

الهند

النفط

تموز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:56 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:03 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-03-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
10:22 | 2026-03-09
Lebanon24
09:56 | 2026-03-09
Lebanon24
08:03 | 2026-03-09
Lebanon24
07:55 | 2026-03-09
Lebanon24
07:52 | 2026-03-09
Lebanon24
06:30 | 2026-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24