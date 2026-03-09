بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم

قالت وزيرة المالية الهندية
نيرمالا سيتارامن إن نيودلهي لا تتوقع زيادة التضخم بشكل كبير بسبب القفزة في أسعار النفط
الخام العالمية التي تسببت فيها الحرب في الشرق الأوسط
، إذ لا تزال مستويات الأسعار المحلية قريبة من الحد الأدنى للنطاق المقبول الذي حدده البنك المركزي الهندي
.
وصعدت أسعار النفط بنسبة 26% في بداية التداول لتسجل أعلى مستوى منذ تموز
2022، وخفضت دول من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إمداداتها لأنها لا تستطيع إرسال شحناتها بأمان عبر مضيق هرمز إلى مصافي التكرير في أنحاء العالم.
وأضافت سيتارامن أن أسعار النفط العالمية، بما في ذلك سلة النفط الخام الهندية، سجلت تراجعاً لمدة عام حتى تصاعد الصراع في المنطقة في 28 شباط الماضي، وفقاً لوكالة "رويترز
".
وجاء في الرد أيضاً أن أسعار النفط الهندي ارتفعت من 69.01 دولار للبرميل في نهاية فبراير الماضي إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول الثاني من مارس
الحالي.
وذكرت الحكومة الهندية أن التأثير على أسعار المستهلكين سيكون محدوداً في الوقت الحالي.
وأضافت سيتارامن: "نظراً لأن التضخم في الهند
قريب من الحد الأدنى، فإن التقديرات لا تشير إلى أن التأثير على التضخم سيكون كبيراً في هذه المرحلة".
وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة في يناير الماضي 2.75%، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي بين 2% و6%. (العربية)