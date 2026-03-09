بعد صعود النفط عالمياً.. الهند تؤكد استقرار التضخم

قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامن إن نيودلهي لا تتوقع زيادة التضخم بشكل كبير بسبب القفزة في أسعار الخام العالمية التي تسببت فيها الحرب في ، إذ لا تزال مستويات الأسعار المحلية قريبة من الحد الأدنى للنطاق المقبول الذي حدده .



وصعدت أسعار النفط بنسبة 26% في بداية التداول لتسجل أعلى مستوى منذ 2022، وخفضت دول من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إمداداتها لأنها لا تستطيع إرسال شحناتها بأمان عبر مضيق هرمز إلى مصافي التكرير في أنحاء العالم.



وأضافت سيتارامن أن أسعار النفط العالمية، بما في ذلك سلة النفط الخام الهندية، سجلت تراجعاً لمدة عام حتى تصاعد الصراع في المنطقة في 28 شباط الماضي، وفقاً لوكالة " ".



وجاء في الرد أيضاً أن أسعار النفط الهندي ارتفعت من 69.01 دولار للبرميل في نهاية فبراير الماضي إلى 80.16 دولار للبرميل بحلول الثاني من الحالي.



وذكرت الحكومة الهندية أن التأثير على أسعار المستهلكين سيكون محدوداً في الوقت الحالي.



وأضافت سيتارامن: "نظراً لأن التضخم في قريب من الحد الأدنى، فإن التقديرات لا تشير إلى أن التأثير على التضخم سيكون كبيراً في هذه المرحلة".



وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة في يناير الماضي 2.75%، وهو قريب من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي بين 2% و6%. (العربية)

Advertisement