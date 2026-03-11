بعد تقرير عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر سحب من المخزونات.. تراجع في أسعار النفط

انخفضت أسعار اليوم الأربعاء بعد أن أفادت بأن اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت وسط الحرب بين وإسرائيل وإيران.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.26% إلى 87.57 دولار للبرميل عند الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش.



وهبط خام غرب الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.44%، إلى 83.08 دولار للبرميل.

