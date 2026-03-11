تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بعد تقرير عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر سحب من المخزونات.. تراجع في أسعار النفط

Lebanon 24
11-03-2026 | 02:55
A-
A+
بعد تقرير عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر سحب من المخزونات.. تراجع في أسعار النفط
بعد تقرير عن اقتراح وكالة الطاقة الدولية أكبر سحب من المخزونات.. تراجع في أسعار النفط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الوكالة الدولية للطاقة اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها لخفض أسعار الخام التي ارتفعت وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، أو 0.26% إلى 87.57 دولار للبرميل عند الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا، أو 0.44%، إلى 83.08 دولار للبرميل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير وكالة الطاقة الدولية: الأسواق العالمية فيها إمدادات كافية من النفط والغاز حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير وكالة الطاقة الدولية: نتشاور مع مجموعة السبع بشأن الوضع الحالي بسوق النفط والغاز
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي حول تأثير الحرب على ارتفاع أسعار النفط: أتحدث عن أسابيع لا عن أشهر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية ترتفع 0.81% بما يعادل 3.39 مليون برميل
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 09:46:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة وول ستريت جورنال

الوكالة الدولية للطاقة

وكالة الطاقة الدولية

وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

الوكالة الدولية

وول ستريت

خام برنت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2026-03-11
Lebanon24
03:09 | 2026-03-11
Lebanon24
00:44 | 2026-03-11
Lebanon24
15:31 | 2026-03-10
Lebanon24
12:47 | 2026-03-10
Lebanon24
12:34 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24