إقتصاد
مع تراجع مخاوف التضخم.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
11-03-2026
|
03:09
ارتفع سعر
الذهب
اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار
النفط
الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5213.99 دولار للأونصة عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 0.4% إلى 5221.80 دولار.
وقصفت
الولايات المتحدة
وإسرائيل
إيران
بما وصفته
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون)، والإيرانيون على الأرض، بأنه أقوى غارات جوية في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن
الرئيس دونالد ترامب
سيسعى إلى إنهاء الصراع قريباً، وفق "
رويترز
".
