مع تراجع مخاوف التضخم.. ارتفاع في اسعار الذهب

ارتفع سعر اليوم الأربعاء مع تراجع أسعار الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5213.99 دولار للأونصة عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 0.4% إلى 5221.80 دولار.



وقصفت وإسرائيل بما وصفته الأميركية (البنتاغون)، والإيرانيون على الأرض، بأنه أقوى غارات جوية في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن سيسعى إلى إنهاء الصراع قريباً، وفق " ".

