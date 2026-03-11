تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد

أسواق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات

Lebanon 24
11-03-2026 | 03:10
أسواق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات
حافظ الدولار على وضعه مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين مؤشرات على تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، في حين أن الرسائل المتضاربة بشأن حل النزاع أبقت المعنويات في حالة من الضعف.

وتراهن الأسواق العالمية على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء الصراع قريباً، لكن ترامب هدد مراراً بضرب إيران بقوة رداً على تحركاتها لوقف تدفق إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفع الدولار مقتفياً أثر ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أسبوع، لكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب على أمل التوصل إلى حل سريع. غير أن المحللين لا يزالون متشككين في انتهاء الصراع بهذه السرعة.
