أسواق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات

حافظ الدولار على وضعه مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين مؤشرات على تطورات الحرب الأميركية مع ، في حين أن الرسائل المتضاربة بشأن حل النزاع أبقت المعنويات في حالة من الضعف.



وتراهن على أن الرئيس الأميركي سيسعى إلى إنهاء الصراع قريباً، لكن هدد مراراً بضرب إيران بقوة رداً على تحركاتها لوقف تدفق إمدادات الطاقة عبر .



وارتفع الدولار مقتفياً أثر ارتفاع أسعار بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من أسبوع، لكنه تخلى عن بعض هذه المكاسب التوصل إلى حل سريع. غير أن المحللين لا يزالون متشككين في انتهاء الصراع بهذه السرعة.

