خبير بريطاني: التضخم قد يصل إلى 3% بنهاية العام

قال عضو مكتب مسؤولية الميزانية في مكتب مسؤولية الميزانية ديفيد ، إن معدل التضخم في المتحدة قد ينهي العام الحالي قرب مستوى 3% بدلاً من نحو 2% الذي تفترضه التوقعات إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.



وأوضح مايلز أن تأثير ارتفاع الأسعار يعد ملموساً لكنه لا يرقى حتى الآن إلى الصدمة التي شهدتها الأسواق بعد الروسي لأوكرانيا .



وأضاف أن توقعات التضخم قد تتغير بسرعة مع التقلبات الحادة في أسواق الطاقة نتيجة تصاعد التوترات في .



وأشار إلى أن تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة إلى مستويات ما قبل الهجمات على قد يحد من تأثيرها على التضخم وفواتير الطاقة للأسر. (العربية)

