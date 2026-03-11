تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
إقتصاد
خبير بريطاني: التضخم قد يصل إلى 3% بنهاية العام
Lebanon 24
11-03-2026
|
11:07
photos
قال عضو مكتب مسؤولية الميزانية في مكتب مسؤولية الميزانية
البريطاني
ديفيد
مايلز
، إن معدل التضخم في
المملكة
المتحدة قد ينهي العام الحالي قرب مستوى 3% بدلاً من نحو 2% الذي تفترضه التوقعات
المالية الرسمية
إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.
وأوضح مايلز أن تأثير ارتفاع الأسعار يعد ملموساً لكنه لا يرقى حتى الآن إلى الصدمة التي شهدتها الأسواق بعد
الغزو
الروسي لأوكرانيا .
وأضاف أن توقعات التضخم قد تتغير بسرعة مع التقلبات الحادة في أسواق الطاقة نتيجة تصاعد التوترات في
الشرق الأوسط
.
وأشار إلى أن تراجع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة إلى مستويات ما قبل الهجمات على
إيران
قد يحد من تأثيرها على التضخم وفواتير الطاقة للأسر. (العربية)
