Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

شركة "سي إتش إس" تفوز بمناقصة الشعير الأردنية

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:09
شركة سي إتش إس تفوز بمناقصة الشعير الأردنية
شركة سي إتش إس تفوز بمناقصة الشعير الأردنية photos 0
قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى حوالي 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية اليوم الأربعاء.

وتم شراء الشعير من شركة "سي إتش إس" التجارية بتكلفة تقديرية تبلغ 261.25 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، على أن يتم شحنه في النصف الأول من يوليو المقبل.

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن إجراء المزيد من التقديرات للأسعار والكميات في وقت لاحق، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المتعاملون إن شركات أخرى شاركت في مناقصة اليوم الأربعاء، وقدمت عروض أسعار للطن الواحد شاملة الشحن والتأمين، وهي كارجيل بسعر 273.95 دولار، ودريفوس 273 دولاراً، وبونج 266 دولاراً، وبيلدكوم 272.27 دولار، وأميروبا 272.90 دولار، وأولام 264.64 دولار.

وأضاف المتعاملون أنهم تلقوا مؤشرات على أن الأردن من المتوقع أن يصدر مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تغلق في 18 مارس.

وقالوا إنه من المتوقع أن تطلب المناقصة الجديدة شحنات تتراوح بين 50 ألف طن و60 ألف طن خلال تموز وأب 2026.
في الأردن

الأردنية

الأردني

الأردن

رويترز

أوروبي

أردني

روبيو

